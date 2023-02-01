Власти ЯНАО рассказали, что делать, если в аптеках отсутствуют важные лекарства

Депздрав: если в аптеках нет необходимых лекарств, нужно обратиться к терапевту за повторной консультацией

02 февраля 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Если в аптеке нет нужного препарата, необходимо обратиться повторно к терапевту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если в аптеках округа отсутствует препарат, выписанный лечащим врачом, то необходимо повторно обратиться к доктору, который скорректирует лечение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО. «Если в аптеках нет нужного препарата, то в таких случаях нужно повторно обратиться к терапевту, если сложности существует. Лечащий врач проконсультирует и скорректирует назначения», — уточнили там. Ранее читательница агентства сообщила, что врачи назначают детский жаропонижающий препарат «Нурофен», которого якобы нет в аптеках Нового Уренгоя. При этом в департаменте здравоохранения отметили, что в аптечных сетях города препарат в наличии есть. Сообщалось, что в аптеках ЯНАО отсутствуют детские лекарства «Бифиформ Бэби» и «Нурофен». Тогда на сайтах аптек было сказано, что препаратов на складе нет.

Если в аптеках округа отсутствует препарат, выписанный лечащим врачом, то необходимо повторно обратиться к доктору, который скорректирует лечение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО. «Если в аптеках нет нужного препарата, то в таких случаях нужно повторно обратиться к терапевту, если сложности существует. Лечащий врач проконсультирует и скорректирует назначения», — уточнили там. Ранее читательница агентства сообщила, что врачи назначают детский жаропонижающий препарат «Нурофен», которого якобы нет в аптеках Нового Уренгоя. При этом в департаменте здравоохранения отметили, что в аптечных сетях города препарат в наличии есть. Сообщалось, что в аптеках ЯНАО отсутствуют детские лекарства «Бифиформ Бэби» и «Нурофен». Тогда на сайтах аптек было сказано, что препаратов на складе нет.