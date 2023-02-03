03 февраля 2023
02 февраля 2023

В Тюменской области рецидивист сломал челюсть знакомой из-за ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина избил сожительницу из-за словесного конфликта Фото:

В Ишиме (Тюменская область) мужчина избил знакомую из-за конфликта. Во время застолья рецидивист сломал женщине челюсть. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«Полицейские задержали ранее судимого 36-летнего гражданина. <…> Злоумышленник нанес несколько ударов кулаком по лицу женщины», — рассказали в ведомстве. Мужчина свою вину признал и рассказал, что ударил сожительницу из-за словесной перепалки.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь рецидивисту грозит до восьми лет тюрьмы.

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В Ишиме (Тюменская область) мужчина избил знакомую из-за конфликта. Во время застолья рецидивист сломал женщине челюсть. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Полицейские задержали ранее судимого 36-летнего гражданина. <…> Злоумышленник нанес несколько ударов кулаком по лицу женщины», — рассказали в ведомстве. Мужчина свою вину признал и рассказал, что ударил сожительницу из-за словесной перепалки. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь рецидивисту грозит до восьми лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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