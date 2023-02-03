В Тюменской области рецидивист сломал челюсть знакомой из-за ссоры

Мужчина избил сожительницу из-за словесного конфликта
В Ишиме (Тюменская область) мужчина избил знакомую из-за конфликта. Во время застолья рецидивист сломал женщине челюсть. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
«Полицейские задержали ранее судимого 36-летнего гражданина. <…> Злоумышленник нанес несколько ударов кулаком по лицу женщины», — рассказали в ведомстве. Мужчина свою вину признал и рассказал, что ударил сожительницу из-за словесной перепалки.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь рецидивисту грозит до восьми лет тюрьмы.
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