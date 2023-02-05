05 февраля 2023
04 февраля 2023

Полпред Якушев и курганские VIP прибыли на юбилей области

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение чиновников. Курган, якушев владимир
Полпред Владимир Якушев приехал на юбилей Курганской области Фото:

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев приехал в Курган на празднование 80-летия Курганской области. Также на юбилей съехались действующие и бывшие чиновники, силовики и бизнесмены. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«На 80-летний юбилей Курганской области приехал полпред президента в УрФО Владимир Якушев, представитель правительства Челябинской области. Также на мероприятии присутствуют чиновники, представители администраций, действующие и бывшие главы округов, силовики и руководители промышленных предприятий», — передает корреспондент. У филармонии развернулась выставка спецтехники

«Показатели хорошие, несмотря на все сложности, которые испытывала наша экономика в 2022 году. По Курганской области положительная динамика практически по всем показателям», — сообщил полпред Якушев. Он отметил, что по национальным проектам регион находится в «зеленой зоне». Отдельно полпред поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, которые участвовали в формировании Курганской области как региона.

Также о достижениях Курганской области рассказал глава региона Вадим Шумков. «Марат Хуснуллин назвал регион одним из лучших в РФ по работе всех программ модернизации жилищного строительства. Также регион поднялся по динамике ввода жилья, по индексу промышленного производства — это официальные цифры», — сказал губернатор.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин поздравил Курганскую область с 80-летием. Также с поздравлениями выступил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев приехал в Курган на празднование 80-летия Курганской области. Также на юбилей съехались действующие и бывшие чиновники, силовики и бизнесмены. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «На 80-летний юбилей Курганской области приехал полпред президента в УрФО Владимир Якушев, представитель правительства Челябинской области. Также на мероприятии присутствуют чиновники, представители администраций, действующие и бывшие главы округов, силовики и руководители промышленных предприятий», — передает корреспондент. У филармонии развернулась выставка спецтехники «Показатели хорошие, несмотря на все сложности, которые испытывала наша экономика в 2022 году. По Курганской области положительная динамика практически по всем показателям», — сообщил полпред Якушев. Он отметил, что по национальным проектам регион находится в «зеленой зоне». Отдельно полпред поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, которые участвовали в формировании Курганской области как региона. Также о достижениях Курганской области рассказал глава региона Вадим Шумков. «Марат Хуснуллин назвал регион одним из лучших в РФ по работе всех программ модернизации жилищного строительства. Также регион поднялся по динамике ввода жилья, по индексу промышленного производства — это официальные цифры», — сказал губернатор. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин поздравил Курганскую область с 80-летием. Также с поздравлениями выступил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
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