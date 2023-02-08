Курганец из-за ружья насмерть забил инвалида

Дело, связанное с избиением, рассмотрят в областном суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области во время похищения ружья более 30 раз избил инвалида различными предметами, из-за чего пострадавший умер. Об этом URA.RU 9 февраля сообщили в областной прокуратуре.

«В октябре прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом к своему знакомому, который являлся инвалидом по причине ампутации ноги и заболевания органов зрения. С целью хищения имущества, злоумышленник нанес не менее 30 ударов различными предметами потерпевшему, который не мог оказать сопротивления, после чего покинул место преступления, забрав с собой обрез ружья и патроны к нему», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Инвалид получил открытую черепно-мозговую травму, из-за чего умер на месте происшествия. Нападавшего обвинили в убийстве, сопряженном с разбоем, совершенном в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью. Дело рассмотрят в Курганском областном суде. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.