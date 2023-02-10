10 февраля 2023
09 февраля 2023

Жителя Нового Уренгоя обманули на снегоход за 2,7 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа за компьютером. Иллюстрации. Екатеринбург, ноутбук, интернет, apple, работа, макбук, фриланс, компьютер, эпл, онлайн, удаленная работа, удаленка, macbook
После получения денег продавцы перестали выходить на связь Фото:

Житель Нового Уренгоя (ЯМАО) заплатил за новый снегоход более 2,7 миллиона рублей, но поставку техники не дождался. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Полицейские установили, что 46-летний заявитель на сайте в сети „Интернет“ оформил заказ на приобретение снегохода и сиденья для него. Лжеадминистратор сайта пояснил, что необходимо внести полную оплату заказа в размере 2 млн 723 тыс. 500 рублей. Мужчина, не подозревая, что общается с мошенником, перевел указанную сумму на счет злоумышленника, после чего с ним перестали выходить на связь», — сообщили в пресс-службе полиции округа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что две жительницы Муравленко перевели телефонным мошенникам 474 тысячи рублей, которые взяли в «зеркальные» кредиты. Лжесотрудник банка убедил их подать заявку на получение кредита и похитил деньги.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Житель Нового Уренгоя (ЯМАО) заплатил за новый снегоход более 2,7 миллиона рублей, но поставку техники не дождался. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Полицейские установили, что 46-летний заявитель на сайте в сети „Интернет“ оформил заказ на приобретение снегохода и сиденья для него. Лжеадминистратор сайта пояснил, что необходимо внести полную оплату заказа в размере 2 млн 723 тыс. 500 рублей. Мужчина, не подозревая, что общается с мошенником, перевел указанную сумму на счет злоумышленника, после чего с ним перестали выходить на связь», — сообщили в пресс-службе полиции округа. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее стало известно, что две жительницы Муравленко перевели телефонным мошенникам 474 тысячи рублей, которые взяли в «зеркальные» кредиты. Лжесотрудник банка убедил их подать заявку на получение кредита и похитил деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...