Жителя Нового Уренгоя обманули на снегоход за 2,7 миллиона рублей

После получения денег продавцы перестали выходить на связь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Нового Уренгоя (ЯМАО) заплатил за новый снегоход более 2,7 миллиона рублей, но поставку техники не дождался. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Полицейские установили, что 46-летний заявитель на сайте в сети „Интернет“ оформил заказ на приобретение снегохода и сиденья для него. Лжеадминистратор сайта пояснил, что необходимо внести полную оплату заказа в размере 2 млн 723 тыс. 500 рублей. Мужчина, не подозревая, что общается с мошенником, перевел указанную сумму на счет злоумышленника, после чего с ним перестали выходить на связь», — сообщили в пресс-службе полиции округа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что две жительницы Муравленко перевели телефонным мошенникам 474 тысячи рублей, которые взяли в «зеркальные» кредиты. Лжесотрудник банка убедил их подать заявку на получение кредита и похитил деньги.