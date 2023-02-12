Курганский десантник из зоны СВО обратился к землякам

13 февраля 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Курганский боец из зоны СВО поблагодарил земляков за поддержку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Курганской области, участвующий в специальной военной операции (СВО) на Украине, обратился к землякам и поблагодарил за поддержку. Обращение бойца опубликовано в группе «ИКОВКА VK» в соцсети «ВКонтакте». «Всем жителям села Иковка (Кетовский район Курганской области) передаю большой пламенный привет. Желаю вам всем крепкого десантного здоровья. Спасибо вам за поддержку. Она очень много значит для нас и дает силы идти вперед. Это непередаваемые эмоции, когда у тебя сжимается сердце от того, как земляки поддерживают тех, кто на фронт», — сказал боец. Также добавил, что на передовой он сражается не для того, чтобы его хвалили, а ради светлого будущего для подрастающего поколения. Военный добавил, что у врагов не хватит духа, чтобы одержать верх над ними, потому что «мы русский народ и нас не победить». Ранее URA.RU писало, что курганский артиллерист «Якут» из зоны СВО дал интервью военкору WarGonzo. Также сообщалось, что военнослужащие записали для земляков видеообращение из фронта. В нем бойцы поблагодарили за отправленный тепловизор и гуманитарную помощь. Еще одни бойцы поблагодарили курганских детей за письма и рисунки, которые им отправляли на передовую. Вооруженные силы РФ начали специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Главной ее задачей было обозначено освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов. Президент России Владимир Путин также заявлял, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащий из Курганской области, участвующий в специальной военной операции (СВО) на Украине, обратился к землякам и поблагодарил за поддержку. Обращение бойца опубликовано в группе «ИКОВКА VK» в соцсети «ВКонтакте». «Всем жителям села Иковка (Кетовский район Курганской области) передаю большой пламенный привет. Желаю вам всем крепкого десантного здоровья. Спасибо вам за поддержку. Она очень много значит для нас и дает силы идти вперед. Это непередаваемые эмоции, когда у тебя сжимается сердце от того, как земляки поддерживают тех, кто на фронт», — сказал боец. Также добавил, что на передовой он сражается не для того, чтобы его хвалили, а ради светлого будущего для подрастающего поколения. Военный добавил, что у врагов не хватит духа, чтобы одержать верх над ними, потому что «мы русский народ и нас не победить». Ранее URA.RU писало, что курганский артиллерист «Якут» из зоны СВО дал интервью военкору WarGonzo. Также сообщалось, что военнослужащие записали для земляков видеообращение из фронта. В нем бойцы поблагодарили за отправленный тепловизор и гуманитарную помощь. Еще одни бойцы поблагодарили курганских детей за письма и рисунки, которые им отправляли на передовую. Вооруженные силы РФ начали специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Главной ее задачей было обозначено освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов. Президент России Владимир Путин также заявлял, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.