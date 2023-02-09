09 февраля 2023

Военные из зоны СВО обратились к курганскому депутату. Видео

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Военнослужащие из зоны спецоперации обратились к курганцам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганские военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий на Украине, поблагодарили депутата Щучанского муниципального округа (Курганская область) Михаила Рябкова за гуманитарную помощь и тепловизор. Видеообращение бойцов опубликовано на личной странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

«Здравствуйте дорогие земляки из города Щучья и Щучанского района. Выражаем искреннюю благодарность за собранную гуманитарию помощь и тепловизор. Огромное спасибо [депутату] Михаилу Рябкову. Вернемся с победой!» — сказал один из бойцов на видео. Также военнослужащий выразил благодарность челябинской организации «Боевое братство» за быструю доставку гумпомощи на фронт.

Ранее URA.RU писало, что мобилизованные бойцы из зоны СВО обратились к курганцам и челябинцам. Также сообщалось, что военнослужащие поблагодарили курганских детей за письма и рисунки, которые они отправляют на передовую.

О начале спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов ВСУ.

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Курганские военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий на Украине, поблагодарили депутата Щучанского муниципального округа (Курганская область) Михаила Рябкова за гуманитарную помощь и тепловизор. Видеообращение бойцов опубликовано на личной странице депутата в соцсети «ВКонтакте». «Здравствуйте дорогие земляки из города Щучья и Щучанского района. Выражаем искреннюю благодарность за собранную гуманитарию помощь и тепловизор. Огромное спасибо [депутату] Михаилу Рябкову. Вернемся с победой!» — сказал один из бойцов на видео. Также военнослужащий выразил благодарность челябинской организации «Боевое братство» за быструю доставку гумпомощи на фронт. Ранее URA.RU писало, что мобилизованные бойцы из зоны СВО обратились к курганцам и челябинцам. Также сообщалось, что военнослужащие поблагодарили курганских детей за письма и рисунки, которые они отправляют на передовую. О начале спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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