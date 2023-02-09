Военные из зоны СВО обратились к курганскому депутату. Видео

10 февраля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Военнослужащие из зоны спецоперации обратились к курганцам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганские военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий на Украине, поблагодарили депутата Щучанского муниципального округа (Курганская область) Михаила Рябкова за гуманитарную помощь и тепловизор. Видеообращение бойцов опубликовано на личной странице депутата в соцсети «ВКонтакте». «Здравствуйте дорогие земляки из города Щучья и Щучанского района. Выражаем искреннюю благодарность за собранную гуманитарию помощь и тепловизор. Огромное спасибо [депутату] Михаилу Рябкову. Вернемся с победой!» — сказал один из бойцов на видео. Также военнослужащий выразил благодарность челябинской организации «Боевое братство» за быструю доставку гумпомощи на фронт. Ранее URA.RU писало, что мобилизованные бойцы из зоны СВО обратились к курганцам и челябинцам. Также сообщалось, что военнослужащие поблагодарили курганских детей за письма и рисунки, которые они отправляют на передовую. О начале спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов ВСУ.

Курганские военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий на Украине, поблагодарили депутата Щучанского муниципального округа (Курганская область) Михаила Рябкова за гуманитарную помощь и тепловизор. Видеообращение бойцов опубликовано на личной странице депутата в соцсети «ВКонтакте». «Здравствуйте дорогие земляки из города Щучья и Щучанского района. Выражаем искреннюю благодарность за собранную гуманитарию помощь и тепловизор. Огромное спасибо [депутату] Михаилу Рябкову. Вернемся с победой!» — сказал один из бойцов на видео. Также военнослужащий выразил благодарность челябинской организации «Боевое братство» за быструю доставку гумпомощи на фронт. Ранее URA.RU писало, что мобилизованные бойцы из зоны СВО обратились к курганцам и челябинцам. Также сообщалось, что военнослужащие поблагодарили курганских детей за письма и рисунки, которые они отправляют на передовую. О начале спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов ВСУ.