Тюменцу грозит срок за избиение знакомого

Мужчина избил товарища на фоне личной неприязни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени мужчина избил знакомого во время застолья из-за ссоры. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«В день случившегося мужчина распивал алкогольные напитки со знакомым. <…> Находясь в подъезде жилого дома, злоумышленник, не справившись с эмоциями, нанес несколько ударов по лицу потерпевшего», — заявили в ведомстве. Отмечается, что конфликт между мужчинами произошел на почве личной неприязни.

Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемого в избиении задержали. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».