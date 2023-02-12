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Тюменцу грозит срок за избиение знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Мужчина избил товарища на фоне личной неприязни Фото:

В Тюмени мужчина избил знакомого во время застолья из-за ссоры. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«В день случившегося мужчина распивал алкогольные напитки со знакомым. <…> Находясь в подъезде жилого дома, злоумышленник, не справившись с эмоциями, нанес несколько ударов по лицу потерпевшего», — заявили в ведомстве. Отмечается, что конфликт между мужчинами произошел на почве личной неприязни.

Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемого в избиении задержали. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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В Тюмени мужчина избил знакомого во время застолья из-за ссоры. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «В день случившегося мужчина распивал алкогольные напитки со знакомым. <…> Находясь в подъезде жилого дома, злоумышленник, не справившись с эмоциями, нанес несколько ударов по лицу потерпевшего», — заявили в ведомстве. Отмечается, что конфликт между мужчинами произошел на почве личной неприязни. Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемого в избиении задержали. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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