Тюменец застрелил пьяного друга и закопал тело на берегу реки

13 февраля 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Убийца проведет за решеткой девять с половиной лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ялуторовский районный суд на девять с половиной лет отправил в колонию строгого режима 39-летнего Аркадия Сапожникова за убийство друга. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В ночь с 18 на 19 июня 2022 года Аркадий с товарищем находились на рыбалке. Друг его начал выпивать спиртное, сам Аркадий не пил. Позже между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры гражданин К. достал пистолет и направил его в сторону Сапожникова. Аркадий выбил из рук гражданина К. пистолет и ударил его по шее, затем достал из машины ружье „ТОЗ-54“ и выстрелил гражданину К. в спину. От полученного выстрела гражданин К. скончался на месте», — рассказали в суде подробности преступления. После убийства Сапожников закопал тело погибшего на берегу реки. Ружье и пистолет выбросил. Во время судебного заседания обвиняемый заявил, что не хотел убивать друга и выстрелил в него случайно. Но суд не признал эти показания достоверными. Помимо лишения свободы суд взыскал с Сапожникова один млн рублей в пользу матери погибшего.

Ялуторовский районный суд на девять с половиной лет отправил в колонию строгого режима 39-летнего Аркадия Сапожникова за убийство друга. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В ночь с 18 на 19 июня 2022 года Аркадий с товарищем находились на рыбалке. Друг его начал выпивать спиртное, сам Аркадий не пил. Позже между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры гражданин К. достал пистолет и направил его в сторону Сапожникова. Аркадий выбил из рук гражданина К. пистолет и ударил его по шее, затем достал из машины ружье „ТОЗ-54“ и выстрелил гражданину К. в спину. От полученного выстрела гражданин К. скончался на месте», — рассказали в суде подробности преступления. После убийства Сапожников закопал тело погибшего на берегу реки. Ружье и пистолет выбросил. Во время судебного заседания обвиняемый заявил, что не хотел убивать друга и выстрелил в него случайно. Но суд не признал эти показания достоверными. Помимо лишения свободы суд взыскал с Сапожникова один млн рублей в пользу матери погибшего.