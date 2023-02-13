В Кургане выросла стоимость билетов на авиарейсы в Москву

Раньше самые дешевые билеты на маршруте стоили 3700 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минимальная стоимость билета на авиарейсы из Кургана в Москву и обратно составляет 4200 рублей. В прошлом году самые дешевые билеты у той же авиакомпании стоили на 500 рублей меньше. Информация о стоимости билетов размещена на сайте авиакомпании Nordstar, отвечающей за рейс.

«Курган — Москва. 1 апреля — 4200 рублей», — указано на сайте. Большинство билетов на более поздние даты стоят столько же. За такую же сумму есть билеты и на март, но в меньшем количестве.

На момент написания новости, самые дорогие билеты из Кургана в Москву стоили 6700 рублей, а из Москвы в Курган — 13200 рублей. URA.RU направило запрос по теме в авиакомпанию. На момент написания новости ответ не был получен.

В конце сентября 2022 года стоимость билета на авиарейс из Москвы в Курган стоила 20 651 рубль. При этом стоимость обратного полета в эти дни составляла 3 700 рублей.