13 февраля 2023

В Тюмени рабочим предложили зарплаты в полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, дорожные рабочие, разнорабочие, перекрытие дороги, дорожные ограждения, дорожники, ограничение движения
Высокие зарплаты предлагают дорожникам и разнорабочим Фото:

Дорожным рабочим в Тюмени предлагают зарплату до полумиллиона рублей. Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России». Аналогичный доход обещают и разнорабочим.

«Требуются дорожные рабочие. Количество вакансий — 10. Заработная плата — от 50 до 500 тысяч рублей», — такие данные приводятся в базе портала «Работа в России».

Сотрудников ищет строительная компания ООО «Гарант». В обязанности работников будет входить очистка дорог перед их покрытием, укладка асфальта, установка бордюров и другие работы.

Кроме того, компании требуются разнорабочие. Им также обещают доход, который может достигнуть полумиллиона рублей в месяц. Список обязанностей аналогичный.

Ранее URA.RU писало и о других высокооплачиваемых вакансиях для тюменцев. К примеру, взрывникам в Уватском районе готовы платить до 240 тысяч рублей, а также оплатить переезд и съем жилья. А врачам, готовым работать в селах региона, помимо высокой зарплаты выплатят миллионы рублей.

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Дорожным рабочим в Тюмени предлагают зарплату до полумиллиона рублей. Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России». Аналогичный доход обещают и разнорабочим. «Требуются дорожные рабочие. Количество вакансий — 10. Заработная плата — от 50 до 500 тысяч рублей», — такие данные приводятся в базе портала «Работа в России». Сотрудников ищет строительная компания ООО «Гарант». В обязанности работников будет входить очистка дорог перед их покрытием, укладка асфальта, установка бордюров и другие работы. Кроме того, компании требуются разнорабочие. Им также обещают доход, который может достигнуть полумиллиона рублей в месяц. Список обязанностей аналогичный. Ранее URA.RU писало и о других высокооплачиваемых вакансиях для тюменцев. К примеру, взрывникам в Уватском районе готовы платить до 240 тысяч рублей, а также оплатить переезд и съем жилья. А врачам, готовым работать в селах региона, помимо высокой зарплаты выплатят миллионы рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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