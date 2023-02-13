В Тюмени рабочим предложили зарплаты в полмиллиона рублей

Дорожным рабочим в Тюмени предлагают зарплату до полумиллиона рублей. Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России». Аналогичный доход обещают и разнорабочим.
«Требуются дорожные рабочие. Количество вакансий — 10. Заработная плата — от 50 до 500 тысяч рублей», — такие данные приводятся в базе портала «Работа в России».
Сотрудников ищет строительная компания ООО «Гарант». В обязанности работников будет входить очистка дорог перед их покрытием, укладка асфальта, установка бордюров и другие работы.
Кроме того, компании требуются разнорабочие. Им также обещают доход, который может достигнуть полумиллиона рублей в месяц. Список обязанностей аналогичный.
Ранее URA.RU писало и о других высокооплачиваемых вакансиях для тюменцев. К примеру, взрывникам в Уватском районе готовы платить до 240 тысяч рублей, а также оплатить переезд и съем жилья. А врачам, готовым работать в селах региона, помимо высокой зарплаты выплатят миллионы рублей.
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