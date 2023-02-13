В Тюмени жители многоэтажки и управляющая компания поссорились из-за мусорного бака

В Тюмени разгорелся конфликт из-за мусорных баков Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тюмени в одном из дворов на улице 50 лет Октября, к.1 разгорелась ссора между местными жителями и, предположительно, сотрудниками УК «МОСТЪ». Все из-за того, что представители управляющей компании неоднократно уносили из двора жильцов мусорные баки. Видео с инцидентом разлетелось по соцсетям.

«Война за муниципальные баки после ухода УК „МОСТЪ“. Уже второй раз похищают баки. Была информация из администрации, что баки в муниципальной собственности. Сотрудники УК „МОСТЪ“ борются за баки», — сообщил автор видео, опубликованного в telegram-канале «Тюмень №1».

URA.RU направило запросы в администрацию Тюмени и управляющую компанию. Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU сообщало о конфликте между УК «ГринЛайт» и чиновниками мэрии Тюмени. В противостояние пришлось вмешаться мэру Руслану Кухаруку, чтобы не довести дело до суда.