Курганские врачи готовятся выписывать льготные рецепты по звонку пациентов

15 февраля 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Депздрав изучает систему дистанционной выписки льготных лекарств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане разрабатываю новую систему выписки льготных лекарств, которая не потребует от пациентов обязательного похода в поликлинику. Об этом депутатам Курганской областной думы рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по социальной политике. «К нам приезжали специалисты по совершенствованию системы записи на прием к врачу. Нам понравился механизм в одной из поликлиник Московской области по льготному лекарственному обеспечению — дистанционная выписка лекарственных препаратов. Мы это будем опробовать. Нужно, чтобы наша информационная система, которая, к сожалению, дает сбои, была отлажена и отработана», — сказала Островских. По словам Островских, дистанционная система выписки льготных лекарств предполагает два варианта связи с пациентом: телемедицинская консультация или аудиозвонок, в ходе которого пациент сообщит о стоянии здоровья. «Но это будет касаться только тех пациентов, у кого стабильное течение [болезни], чтобы пациент мог не приходить в поликлинику», — подчеркнула она. Предполагается, что электронный рецепт медик должен направлять сразу в аптеку. Однако в Кургане, учитывая недоработки системы, не исключают возможность привлечения соцзащиты или родственников пациента для доставки рецептов в аптеку. Ранее URA.RU писало, что курганец заявил, что в поликлинике усложнили выдачу льготных лекарств. Пациенту с диабетом не позволили обратиться за рецептом без предварительной записи, а лекарств выписали не на три месяца, а на один. Многие курганцы с хроническими заболеваниями возмущены действующей системой льготной выписки лекарств, при которой необходимо постоянно обращаться в поликлинику. В депздраве пояснили, что по обеспечению пациентов препаратами сроком на три месяца решение принимает лечащий врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане разрабатываю новую систему выписки льготных лекарств, которая не потребует от пациентов обязательного похода в поликлинику. Об этом депутатам Курганской областной думы рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета по социальной политике. «К нам приезжали специалисты по совершенствованию системы записи на прием к врачу. Нам понравился механизм в одной из поликлиник Московской области по льготному лекарственному обеспечению — дистанционная выписка лекарственных препаратов. Мы это будем опробовать. Нужно, чтобы наша информационная система, которая, к сожалению, дает сбои, была отлажена и отработана», — сказала Островских. По словам Островских, дистанционная система выписки льготных лекарств предполагает два варианта связи с пациентом: телемедицинская консультация или аудиозвонок, в ходе которого пациент сообщит о стоянии здоровья. «Но это будет касаться только тех пациентов, у кого стабильное течение [болезни], чтобы пациент мог не приходить в поликлинику», — подчеркнула она. Предполагается, что электронный рецепт медик должен направлять сразу в аптеку. Однако в Кургане, учитывая недоработки системы, не исключают возможность привлечения соцзащиты или родственников пациента для доставки рецептов в аптеку. Ранее URA.RU писало, что курганец заявил, что в поликлинике усложнили выдачу льготных лекарств. Пациенту с диабетом не позволили обратиться за рецептом без предварительной записи, а лекарств выписали не на три месяца, а на один. Многие курганцы с хроническими заболеваниями возмущены действующей системой льготной выписки лекарств, при которой необходимо постоянно обращаться в поликлинику. В депздраве пояснили, что по обеспечению пациентов препаратами сроком на три месяца решение принимает лечащий врач.