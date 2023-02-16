16 февраля 2023
15 февраля 2023

В ЯНАО студентке-сироте пришлось через суд добиваться жилья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу начальника полиции Каргапольского района Дениса Мурашова. Курган, приговор, судья, суд
После вмешательства суда девушке выдадут жилье Фото:

Студентке-сироте хотели отказать в получении жилья в ЯНАО из-за того, что за ней закреплена недвижимость на территории Пермского края. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, после вмешательства суда ситуацию удалось изменить.

«Поводом для отказа явился факт имеющегося закрепленного жилья в Куединском районе Пермского края. Вместе с тем установлено, что с 7 лет девушка воспитывалась в семье опекуна в г. Новый Уренгой, в закрепленном жилом помещении никогда не жила, отношений с родственниками, проживающими в указанном жилье, не поддерживала, необоснованно была включена в договор социального найма», — говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры девушку включили в список сирот. Суд удовлетворил запрос ведомства. Ей предоставят жилье в этом году.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Студентке-сироте хотели отказать в получении жилья в ЯНАО из-за того, что за ней закреплена недвижимость на территории Пермского края. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, после вмешательства суда ситуацию удалось изменить. «Поводом для отказа явился факт имеющегося закрепленного жилья в Куединском районе Пермского края. Вместе с тем установлено, что с 7 лет девушка воспитывалась в семье опекуна в г. Новый Уренгой, в закрепленном жилом помещении никогда не жила, отношений с родственниками, проживающими в указанном жилье, не поддерживала, необоснованно была включена в договор социального найма», — говорится в сообщении. После вмешательства прокуратуры девушку включили в список сирот. Суд удовлетворил запрос ведомства. Ей предоставят жилье в этом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...