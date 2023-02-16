В ЯНАО студентке-сироте пришлось через суд добиваться жилья

После вмешательства суда девушке выдадут жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студентке-сироте хотели отказать в получении жилья в ЯНАО из-за того, что за ней закреплена недвижимость на территории Пермского края. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, после вмешательства суда ситуацию удалось изменить.

«Поводом для отказа явился факт имеющегося закрепленного жилья в Куединском районе Пермского края. Вместе с тем установлено, что с 7 лет девушка воспитывалась в семье опекуна в г. Новый Уренгой, в закрепленном жилом помещении никогда не жила, отношений с родственниками, проживающими в указанном жилье, не поддерживала, необоснованно была включена в договор социального найма», — говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры девушку включили в список сирот. Суд удовлетворил запрос ведомства. Ей предоставят жилье в этом году.

