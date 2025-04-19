CNN: Уиткофф хочет еще раз встретиться с представителями России

CNN: Уиткофф хочет убедить Москву присоединиться к плану Вашингтона
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Администрация Трампа хочет отправить Уиткоффа в Москву для переговоров по Украине
Администрация Трампа хочет отправить Уиткоффа в Москву для переговоров по Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Вашингтон хочет организовать еще одну встречу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с представителями России, чтобы убедить Москву заключить рамочное соглашение по Украине. Об этом сообщили американские журналисты. 

«Администрация [президента США Дональда] Трампа одновременно планирует еще одну встречу спецпредставителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа с россиянами, чтобы убедить Москву присоединиться к рамочному соглашению», — передает CNN. По словам авторов телеканала, этот план США представили 17 апреля на встрече с представителями Европы и Украины. Согласно ему, Крым признается российской территорией и прекращается огонь по всей линии фронта. Детали этого соглашения уже были переданы министру иностранных дел Сергею Лаврову. Ожидается, что следующая встреча по Украине пройдет в Лондоне на следующей неделе. 

Ранее спецпосланник Стивен Уиткофф уже предлагал признать за Россией четыре новых региона, вошедших в ее состав в 2022 году, как способ достичь прекращения огня на Украине. Эта инициатива была отвергнута Киевом и вызвала критику со стороны некоторых представителей США и Европы. В апреле Уиткофф провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые в Кремле назвали значимым шагом к урегулированию конфликта.

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Вашингтон хочет организовать еще одну встречу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с представителями России, чтобы убедить Москву заключить рамочное соглашение по Украине. Об этом сообщили американские журналисты.  «Администрация [президента США Дональда] Трампа одновременно планирует еще одну встречу спецпредставителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа с россиянами, чтобы убедить Москву присоединиться к рамочному соглашению», — передает CNN. По словам авторов телеканала, этот план США представили 17 апреля на встрече с представителями Европы и Украины. Согласно ему, Крым признается российской территорией и прекращается огонь по всей линии фронта. Детали этого соглашения уже были переданы министру иностранных дел Сергею Лаврову. Ожидается, что следующая встреча по Украине пройдет в Лондоне на следующей неделе.  Ранее спецпосланник Стивен Уиткофф уже предлагал признать за Россией четыре новых региона, вошедших в ее состав в 2022 году, как способ достичь прекращения огня на Украине. Эта инициатива была отвергнута Киевом и вызвала критику со стороны некоторых представителей США и Европы. В апреле Уиткофф провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые в Кремле назвали значимым шагом к урегулированию конфликта.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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