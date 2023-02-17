Житель ЯНАО пожаловался на анонимных догхантеров

Житель Лабытнанги (ЯНАО) предположил, что неизвестные хотят решить проблему безнадзорных животных при помощи отравы. Анонимный пост о разлитом на улице города веществе, предположительно содержащим отраву, появился в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».
«В Парковом переулке на снегу разлито странное вещество, напоминающее отраву для собак. По всей территории раскиданы куски мяса, вероятно тоже отравленные», — сообщил горожанин в соцсети.
Мнение пользователей в комментариях разделилось. Одни считают, что у кого-то дошли руки, чтобы решить проблему безнадзорных животных, другие осуждают предполагаемых догхантеров за жестокость.
Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию, а также проверить факт разлития странной жидкости. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде на отлов безнадзорных животных власти планируют потратить более 2 миллионов рублей. Такую сумму планируется потратить за данные услуги в течение года.
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