Владимир Путин отменил свой указ об отношениях с Западом

Указ 2012 года о мерах по реализации внешнеполитического курса России признан утратившим силу. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Действие указа начинается с момента подписания.
«В целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях, постановляю: признать утратившим силу указ президента РФ от 7 мая 2012 года №605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ», — говорится в документе. Текст Указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу с 21 февраля.
Указ 2012 года регламентировал, что федеральные органы государственной власти должны были укреплять позиции России на международных рынках и развивать страну как равноправного партнера на международной арене. Указ закреплял центральную роль ООН в решении мировых вопросов. Также он определял Россию на участие в различных формах международного сотрудничества включая ШОС, БРИКС и G20.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!