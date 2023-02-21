Владимир Путин отменил свой указ об отношениях с Западом Владимир Путин отменил указ о внешнеполитическом курсе России 21 февраля 2023 в 16:04 Размер текста - 17 + Владимир Путин отменил Указ о мерах по реализации внешнеполитического курса России 2012 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Указ 2012 года о мерах по реализации внешнеполитического курса России признан утратившим силу. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Действие указа начинается с момента подписания. «В целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях, постановляю: признать утратившим силу указ президента РФ от 7 мая 2012 года №605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ», — говорится в документе. Текст Указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу с 21 февраля. Указ 2012 года регламентировал, что федеральные органы государственной власти должны были укреплять позиции России на международных рынках и развивать страну как равноправного партнера на международной арене. Указ закреплял центральную роль ООН в решении мировых вопросов. Также он определял Россию на участие в различных формах международного сотрудничества включая ШОС, БРИКС и G20. Указ 2012 года о мерах по реализации внешнеполитического курса России признан утратившим силу. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Действие указа начинается с момента подписания. «В целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях, постановляю: признать утратившим силу указ президента РФ от 7 мая 2012 года №605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ», — говорится в документе. Текст Указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу с 21 февраля. Указ 2012 года регламентировал, что федеральные органы государственной власти должны были укреплять позиции России на международных рынках и развивать страну как равноправного партнера на международной арене. Указ закреплял центральную роль ООН в решении мировых вопросов. Также он определял Россию на участие в различных формах международного сотрудничества включая ШОС, БРИКС и G20. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям