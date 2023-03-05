05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

Нового советника курганского губернатора отправили в округа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лариса Кокорина 6 марта посетит Щучанский округ Фото:

Новый советник губернатора Курганской области по социальным вопросам Лариса Кокорина отправится в округа. Первый в списке — Щучанский округ. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к муниципальной политике и региональным властям.

«Днем 6 марта в округе ждут советника губернатора Ларису Кокорину. С руководством муниципалитета она будет обсуждать предоставления жилья сиротам и их адаптацию», — инсайдер. Другой источник из числа областных чиновников добавил, что подобные поездки у Кокориной намечены в другие муниципалитеты.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлены вопросы по теме. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Кокорина была назначена на должность советника главы региона по социальным вопросам 2 марта. С должности замгубернатора она ушла в начале февраля.

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Новый советник губернатора Курганской области по социальным вопросам Лариса Кокорина отправится в округа. Первый в списке — Щучанский округ. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к муниципальной политике и региональным властям. «Днем 6 марта в округе ждут советника губернатора Ларису Кокорину. С руководством муниципалитета она будет обсуждать предоставления жилья сиротам и их адаптацию», — инсайдер. Другой источник из числа областных чиновников добавил, что подобные поездки у Кокориной намечены в другие муниципалитеты. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлены вопросы по теме. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Кокорина была назначена на должность советника главы региона по социальным вопросам 2 марта. С должности замгубернатора она ушла в начале февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...