23 февраля 2023
22 февраля 2023

В Тюмени назвали самые дорогие и дешевые города для путешествий в марте

Aviasales: в марте тюменцы планируют посетить Минеральные воды, Сочи и Санкт-Петербург
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет
В марте популярными авианаправлениями из Тюмени стали Минеральные воды, Сочи и Санкт-Петербург Фото:

Самым дорогим из популярных авианаправлений в марте из Тюмени стал рейс в Минеральные воды. Средний чек за билеты в обе стороны составил в среднем 14 300 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.

«Средний чек из Тюмени в Минеральные воды и обратно составляет 14 300 рублей. Самым дорогим зарубежным популярным направлением стал рейс до Таиланда. Средний чек за билеты в обе стороны составляет 74 тысячи рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

В топ-5 популярных российских городов для путешествий в марте у тюменцев также вошли Сочи (за билеты туда-обратно придется отдать примерно 12 300 рублей), Санкт-Петербург (9 900 рублей), Махачкала (8 500 рублей) и Москва (7 400 рублей). Из заграничных направлений, помимо Таиланда, у жителей Тюмени востребованы Объединенные Арабские Эмираты. За поездку в обе стороны необходимо отдать 45 900 рублей.

Ранее URA.RU писало, что для путешествий на поезде в феврале тюменцы выбирали Екатеринбург, Сургут и Омск. Самым дорогим из популярных железнодорожных направлений стал Новый Уренгой — билет в одну сторону стоит примерно 3 323 рубля.

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Самым дорогим из популярных авианаправлений в марте из Тюмени стал рейс в Минеральные воды. Средний чек за билеты в обе стороны составил в среднем 14 300 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Aviasales. «Средний чек из Тюмени в Минеральные воды и обратно составляет 14 300 рублей. Самым дорогим зарубежным популярным направлением стал рейс до Таиланда. Средний чек за билеты в обе стороны составляет 74 тысячи рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. В топ-5 популярных российских городов для путешествий в марте у тюменцев также вошли Сочи (за билеты туда-обратно придется отдать примерно 12 300 рублей), Санкт-Петербург (9 900 рублей), Махачкала (8 500 рублей) и Москва (7 400 рублей). Из заграничных направлений, помимо Таиланда, у жителей Тюмени востребованы Объединенные Арабские Эмираты. За поездку в обе стороны необходимо отдать 45 900 рублей. Ранее URA.RU писало, что для путешествий на поезде в феврале тюменцы выбирали Екатеринбург, Сургут и Омск. Самым дорогим из популярных железнодорожных направлений стал Новый Уренгой — билет в одну сторону стоит примерно 3 323 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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