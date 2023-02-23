В Тюмени назвали самые дорогие и дешевые города для путешествий в марте

Aviasales: в марте тюменцы планируют посетить Минеральные воды, Сочи и Санкт-Петербург

24 февраля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

В марте популярными авианаправлениями из Тюмени стали Минеральные воды, Сочи и Санкт-Петербург Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самым дорогим из популярных авианаправлений в марте из Тюмени стал рейс в Минеральные воды. Средний чек за билеты в обе стороны составил в среднем 14 300 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Aviasales. «Средний чек из Тюмени в Минеральные воды и обратно составляет 14 300 рублей. Самым дорогим зарубежным популярным направлением стал рейс до Таиланда. Средний чек за билеты в обе стороны составляет 74 тысячи рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. В топ-5 популярных российских городов для путешествий в марте у тюменцев также вошли Сочи (за билеты туда-обратно придется отдать примерно 12 300 рублей), Санкт-Петербург (9 900 рублей), Махачкала (8 500 рублей) и Москва (7 400 рублей). Из заграничных направлений, помимо Таиланда, у жителей Тюмени востребованы Объединенные Арабские Эмираты. За поездку в обе стороны необходимо отдать 45 900 рублей. Ранее URA.RU писало, что для путешествий на поезде в феврале тюменцы выбирали Екатеринбург, Сургут и Омск. Самым дорогим из популярных железнодорожных направлений стал Новый Уренгой — билет в одну сторону стоит примерно 3 323 рубля.

Самым дорогим из популярных авианаправлений в марте из Тюмени стал рейс в Минеральные воды. Средний чек за билеты в обе стороны составил в среднем 14 300 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску авиабилетов Aviasales. «Средний чек из Тюмени в Минеральные воды и обратно составляет 14 300 рублей. Самым дорогим зарубежным популярным направлением стал рейс до Таиланда. Средний чек за билеты в обе стороны составляет 74 тысячи рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. В топ-5 популярных российских городов для путешествий в марте у тюменцев также вошли Сочи (за билеты туда-обратно придется отдать примерно 12 300 рублей), Санкт-Петербург (9 900 рублей), Махачкала (8 500 рублей) и Москва (7 400 рублей). Из заграничных направлений, помимо Таиланда, у жителей Тюмени востребованы Объединенные Арабские Эмираты. За поездку в обе стороны необходимо отдать 45 900 рублей. Ранее URA.RU писало, что для путешествий на поезде в феврале тюменцы выбирали Екатеринбург, Сургут и Омск. Самым дорогим из популярных железнодорожных направлений стал Новый Уренгой — билет в одну сторону стоит примерно 3 323 рубля.