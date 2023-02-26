Тюменским водителям затруднят проезд в северной части города из-за светофоров

В Тюмени отключат несколько светофоров в северной части города 27 февраля

27 февраля 2023 в 06:39 Размер текста - 17 +

Работа светофоров будет нестабильной до 5 часов дня Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени отключат будут отключены сразу четыре светофора в заречной части города. Продлятся плановые работы с объектами от утра и до пяти часов дня, о чем рассказали «Тюменьгортранс». «В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 27 февраля возможны отключения светофорных объектов по следующим адресам: с 08.00 до 17.00 — д. Казарова в районе школы № 52», — указано в сообщении «Тюменьгортранс». Также с 09:00 до 17:00 будут отключаться светофоры на: пересечении ул. Судоремонтной — ул. Малиновского; пересечении ул. Тобольский тракт и ул. Судоремонтной и ул. Тобольский тракт в районе школы № 48.

В Тюмени отключат будут отключены сразу четыре светофора в заречной части города. Продлятся плановые работы с объектами от утра и до пяти часов дня, о чем рассказали «Тюменьгортранс». «В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 27 февраля возможны отключения светофорных объектов по следующим адресам: с 08.00 до 17.00 — д. Казарова в районе школы № 52», — указано в сообщении «Тюменьгортранс». Также с 09:00 до 17:00 будут отключаться светофоры на: пересечении ул. Судоремонтной — ул. Малиновского; пересечении ул. Тобольский тракт и ул. Судоремонтной и ул. Тобольский тракт в районе школы № 48.