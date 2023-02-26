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Тюменским водителям затруднят проезд в северной части города из-за светофоров

В Тюмени отключат несколько светофоров в северной части города 27 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Музей ИЗО. Переезд в новое здание музейного комплекса. Тюмень, светофор
Работа светофоров будет нестабильной до 5 часов дня Фото:

В Тюмени отключат будут отключены сразу четыре светофора в заречной части города. Продлятся плановые работы с объектами от утра и до пяти часов дня, о чем рассказали «Тюменьгортранс».

«В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 27 февраля возможны отключения светофорных объектов по следующим адресам: с 08.00 до 17.00 — д. Казарова в районе школы № 52», — указано в сообщении «Тюменьгортранс».

Также с 09:00 до 17:00 будут отключаться светофоры на: пересечении ул. Судоремонтной — ул. Малиновского; пересечении ул. Тобольский тракт и ул. Судоремонтной и ул. Тобольский тракт в районе школы № 48.

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В Тюмени отключат будут отключены сразу четыре светофора в заречной части города. Продлятся плановые работы с объектами от утра и до пяти часов дня, о чем рассказали «Тюменьгортранс». «В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 27 февраля возможны отключения светофорных объектов по следующим адресам: с 08.00 до 17.00 — д. Казарова в районе школы № 52», — указано в сообщении «Тюменьгортранс». Также с 09:00 до 17:00 будут отключаться светофоры на: пересечении ул. Судоремонтной — ул. Малиновского; пересечении ул. Тобольский тракт и ул. Судоремонтной и ул. Тобольский тракт в районе школы № 48.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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