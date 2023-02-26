Двое тюменцев устроили конфликт из-за того, что один из них упал лицом девушке на грудь

27 февраля 2023 в 08:12 Размер текста - 17 +

Обвиняемый потребовал у мужчины извинений перед девушкой, на грудь которой он упал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Ишима (Тюменская область) оказался на скамье подсудимых после конфликта с собутыльником, который упал лицом девушке на грудь, но не извинился перед ней. Как сообщают в Объединенной пресс-службе судебной системы региона, обвиняемый получил наказание по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. «Выходя из бани, он увидел, что его знакомый упал лицом девушке в область груди. Абакиров посчитал, что это ненормально и сделал собутыльнику замечание, но он его проигнорировал. Когда они вышли за ограду дома, Вячеслав попросил гражданина Б. извиниться, но последний проигнорировал просьбу и тогда Абакиров нанес ему удар ладонью по лицу. После чего ударил кулаком в лицо, отчего гражданин упал на спину и ударился головой. <…> На следующий день Вячеслав узнал, что потерпевший находится в больнице. Он принес ему свои извинения», — передают подробности инцидента в пресс-службе судебной системы ТО. Там уточнили, что сейчас участники конфликта не имеют претензий друг к другу, так как принесли извинения и помирились. Абакиров также попросил смягчить наказание для обвиняемого. Выслушав все доводы и с учетом всех доказательств назначил тюменцу наказание в виде лишения свободы на три года условно.

Житель Ишима (Тюменская область) оказался на скамье подсудимых после конфликта с собутыльником, который упал лицом девушке на грудь, но не извинился перед ней. Как сообщают в Объединенной пресс-службе судебной системы региона, обвиняемый получил наказание по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. «Выходя из бани, он увидел, что его знакомый упал лицом девушке в область груди. Абакиров посчитал, что это ненормально и сделал собутыльнику замечание, но он его проигнорировал. Когда они вышли за ограду дома, Вячеслав попросил гражданина Б. извиниться, но последний проигнорировал просьбу и тогда Абакиров нанес ему удар ладонью по лицу. После чего ударил кулаком в лицо, отчего гражданин упал на спину и ударился головой. <…> На следующий день Вячеслав узнал, что потерпевший находится в больнице. Он принес ему свои извинения», — передают подробности инцидента в пресс-службе судебной системы ТО. Там уточнили, что сейчас участники конфликта не имеют претензий друг к другу, так как принесли извинения и помирились. Абакиров также попросил смягчить наказание для обвиняемого. Выслушав все доводы и с учетом всех доказательств назначил тюменцу наказание в виде лишения свободы на три года условно.