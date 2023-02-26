В ЯНАО лук подорожал почти на 40% Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) лук репчатый вырос в цене почти до 100 рублей за килограмм. Как рассказывают собеседники агентства на условиях анонимности, при заказе продуктов через мобильное приложение, цена может достигать 150 рублей за килограмм.

«В торговой сети „Магнит“ в Новом Уренгое лук репчатый стоит 93 рубля за килограмм. А если делать заказ продуктов в магазине через мобильное приложение Delivery Club, то 500 грамм лука будет стоить 70 рублей», — рассказывают собеседники агентства.

На сайте окружного департамента экономики в еженедельном мониторинге цен на продовольственные товары отмечалось, что с начала года продукт вырос в цене на 37%. «По состоянию на 20 февраля: стоимость лука репчатого с начала года выросла на 37,2% — 18,36 рубля», — сообщается на сайте ведомства. Там также отметили, что причина роста стоимости связана с началом сезонной тенденции повышения цен на плодоовощную продукцию.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу торговой сети «Магнит». На момент публикации ответ получен не был.

Ранее сообщалось, что с начала года в ЯНАО средняя розничная цена на овощи выросла на 25%. Подорожали лук, свежая капуста, морковь и картофель.

Цена лука в супермаркете «Магнит» Фото: URA.RU