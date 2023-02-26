Компания в ЯНАО ищет «беспощадного продажника» на зарплату до 180 тыс рублей

Агенту по недвижимости в ЯНАО готовы платить до 180 тыс рублей

Обучение по продажам будет проходить на базе Нового Уренгоя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) на портале hh.ru компания «Insight» разместила вакансию на должность агента по продаже недвижимости. Как сообщается в вакансии, доход специалиста со временем может превышать 180 тысяч рублей.

«ООО „Insight“ требуется беспощадный продажник. Опыт работы не требуется, доход начинающего специалиста 60 000 — 70 000 рублей, ведущего — от 120 -180 тысяч рублей и выше», — говорится в вакансии.

Отмечается, что на изучение профессии по видео, методичкам и практическим заданиям новому сотруднику выделят два месяца. При этом расходы на рекламу, объявления и мобильную связь берет на себя работодатель. При высокой результативности есть шанс в будущем возглавить отдел. В качестве мотивации на период обучения агент будет получать процент со сделки и 30 000 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО открыто свыше 400 вакансий с заработной платой 150 тысяч рублей и выше. По сравнению с прошлым годом, высокооплачиваемых вакансий стало в 2,5 раза больше.