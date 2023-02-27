В главной психбольнице Тюменской области не хватает врачей

«Областной клинической психиатрической больнице» и ее филиалам в Тюменской области требуются более десяти профильных специалистов — психиатров. Вакансии учреждение разместило на федеральном портале «Работа в России».
«Вакансии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области „Областная клиническая психиатрическая больница“. Требуются: участковый детский врач-психиатр (Тюмень), врачи-психиатры (поселок Винзили, Тобольск, поселок Лебедевка, Новая Заимка, Ишим), психиатр-участковый», — говорится в вакансиях на портале «Работа в России».
Специалистам нужно будет оказывать психиатрическую помощь населению, в том числе — при чрезвычайных ситуациях. Врачам предстоит проводить диагностику пациентов, вести их в стационарах, при необходимости — посещать на дому.
Заработная плата варьируется в зависимости от должности и места будущей работы. Так, в Тюмени детскому психиатру предлагают от 80 до 100 тысяч рублей в месяц. В Винзилях и Тобольске врачам обещают платить от 60 000, в Лебедевке — от 60 до 90 тысяч рублей.
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