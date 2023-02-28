Эксперты в сфере недвижимости рассказали, сколько нужно времени для покупки жилья в ЯНАО

Жители, которые переехали в ЯНАО из других регионов чаще решаются на покупку недвижимости не раньше, чем через пять лет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель агентства недвижимости Insight в Новом Уренгое Павел Ковалевич.
«Те, кто переезжает в ЯНАО из других регионов не могут сразу взять недвижимость. Для начала нужно обосноваться в городе, найти постоянную работу. В среднем, от момента переезда до оформления сделки проходит пять лет», — рассказал Ковалевич.
При этом отмечается, что стоимость недвижимости в ЯНАО достаточно высокая. Для одобрения ипотечного кредита нужно время, чтобы выйти на определенный стабильный доход.
Ранее эксперты в сфере недвижимости рассказали, что средняя цена квадратного метра на первичном рынке в ЯНАО выросла на 10%. На вторичном рынке цена выросла на 7%.
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