В Кургане рейтинг управкомпаний назвали «русской рулеткой»

При составлении рейтинга курганских управляющих компаний оценивалось лишь 5% жилфонда, который находится под их управлением. Об этом сообщили в ГК «НашУправдом», являющейся диспетчерской службой для нескольких УК и более 20 ТСЖ. Специалисты заявили, что рейтинг, предоставленный областной госжилинспекцией, похож на «русскую рулетку», так как выборка была случайной, а составители не учли многие моменты.
«Не учитывалось, какое время дом обслуживается УК. Из-за этого у ряда управкомпаний произошло падение в баллах. Провести ремонт фасада, подъезда, благоустроить придомовую территорию, если дом попал в лицензию УК всего несколько месяцев назад достачно сложно. Есть и обратный момент. Дом перешел в другую УК, но уже с ремонтом подъезда и благоустроенной территорией. Оценка по этим критериям у дома „отлично“, но заслуги УК которая сейчас управляет домом в этом нет», — отметили в группе компаний «НашУправдом».
Также при составлении рейтинга не принимался в расчет тариф на ремонт и содержание, от которого зависит как быстро может дом накопить деньги ремонт того же подъезда. Эксперты предлагают ввести новые критерии оценки работы УК. К примеру, брать в расчет дома, которые находятся в лицензии хотя бы год, учитывать возраст дома и установить зависимость оценки от тарифа. Эти предложения в ближайшее время направят в областную ГЖИ.
Рейтинг управляющих организаций был составлен за 4 квартал 2022 года, оценивалось содержание придомовых территорий, ремонт подъездов и состояние фасада. В лидерах оказались управляющие компании «Олимп», «Новый квартал», «Актив» и «Феникс».
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