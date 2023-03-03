03 марта 2023

Губернатор Шумков рассказал о коммунальных планах в Кургане

Правительство Курганской области заключит контракт на капремонт Арбинского водозабора
© Служба новостей «URA.RU»
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Стадион Энергетик. Курган , шумков вадим, ситникова елена
Глава региона и мэр проверили ход ремонта аварийных сетей в Кургане Фото:

До конца квартала правительство Курганской области заключит контракт на капремонт Арбинского водозабора. Сумма вложений составит 1,7 млрд рублей. Об этом рассказал глава региона Вадим Шумков.

«Объект старый. Проект сложный. Город будет с чистой водой. Также завершаем экспертизу документов на капитальный ремонт подающего магистрального водовода вдоль пр. Конституции», — написал Шумков в своем telegram-канале.

В субботу, 4 марта, он вместе со своим заместителем Константином Малышевым, и. о. начальника жилинспекции Дмитрием Пысиным и главой Кургана Еленой Ситниковой осмотрели коммунальные городские объекты, в том числе и те, которые сейчас модернизируют. Шумков отметил, что по ул. Коли Мяготина заменят почти 3 км сетей вместе с дорожным полотном. Аварийные сети отремонтируют также по ул. Дзержинского, во второй части Максима Горького (за улицей Блюхера и по ул. Правды. Объем вложений по последним двум проектам — почти 500 млн рублей.

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До конца квартала правительство Курганской области заключит контракт на капремонт Арбинского водозабора. Сумма вложений составит 1,7 млрд рублей. Об этом рассказал глава региона Вадим Шумков. «Объект старый. Проект сложный. Город будет с чистой водой. Также завершаем экспертизу документов на капитальный ремонт подающего магистрального водовода вдоль пр. Конституции», — написал Шумков в своем telegram-канале. В субботу, 4 марта, он вместе со своим заместителем Константином Малышевым, и. о. начальника жилинспекции Дмитрием Пысиным и главой Кургана Еленой Ситниковой осмотрели коммунальные городские объекты, в том числе и те, которые сейчас модернизируют. Шумков отметил, что по ул. Коли Мяготина заменят почти 3 км сетей вместе с дорожным полотном. Аварийные сети отремонтируют также по ул. Дзержинского, во второй части Максима Горького (за улицей Блюхера и по ул. Правды. Объем вложений по последним двум проектам — почти 500 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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