Губернатор Шумков рассказал о коммунальных планах в Кургане

До конца квартала правительство Курганской области заключит контракт на капремонт Арбинского водозабора. Сумма вложений составит 1,7 млрд рублей. Об этом рассказал глава региона Вадим Шумков.
«Объект старый. Проект сложный. Город будет с чистой водой. Также завершаем экспертизу документов на капитальный ремонт подающего магистрального водовода вдоль пр. Конституции», — написал Шумков в своем telegram-канале.
В субботу, 4 марта, он вместе со своим заместителем Константином Малышевым, и. о. начальника жилинспекции Дмитрием Пысиным и главой Кургана Еленой Ситниковой осмотрели коммунальные городские объекты, в том числе и те, которые сейчас модернизируют. Шумков отметил, что по ул. Коли Мяготина заменят почти 3 км сетей вместе с дорожным полотном. Аварийные сети отремонтируют также по ул. Дзержинского, во второй части Максима Горького (за улицей Блюхера и по ул. Правды. Объем вложений по последним двум проектам — почти 500 млн рублей.
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