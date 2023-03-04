04 марта 2023
03 марта 2023

Жителям Курганской области без опыта работы готовы платить до 120 тысяч рублей в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Безработица. Екатеринбург, безработица, поиск работы, объявления, вакансии, газета
Зауральцев зовут на работу в Москву Фото:

Московская компания, готовая выплачивать вахтовикам без опыта до 120 тысяч рублей, ищет работников в Курганской области. Такое объявление опубликовано на популярном сайте продаж.

«Требуются разнорабочие, без опыта, в Москве. Зарплата 60 000 — 120 000 тысяч рублей. График на выбор: 35/15 или 60/30 смен», — указано в сообщении.

В компании подчеркивают, что объекты расположены только в Москве и Московской области. При этом работодатель обещает оплатить электронный ЖД-билет к месту работы, предоставить жилье, питание, спецодежду, своевременные выплаты и оформление согласно трудовому законодательству.

О том, что кургнанцам предлагали работу на стройке с зарплатой до 360 тысяч рублей, URA.RU писало ранее. В качестве претендентов рассматривались кандидаты без соответствующего опыта.

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Московская компания, готовая выплачивать вахтовикам без опыта до 120 тысяч рублей, ищет работников в Курганской области. Такое объявление опубликовано на популярном сайте продаж. «Требуются разнорабочие, без опыта, в Москве. Зарплата 60 000 — 120 000 тысяч рублей. График на выбор: 35/15 или 60/30 смен», — указано в сообщении. В компании подчеркивают, что объекты расположены только в Москве и Московской области. При этом работодатель обещает оплатить электронный ЖД-билет к месту работы, предоставить жилье, питание, спецодежду, своевременные выплаты и оформление согласно трудовому законодательству. О том, что кургнанцам предлагали работу на стройке с зарплатой до 360 тысяч рублей, URA.RU писало ранее. В качестве претендентов рассматривались кандидаты без соответствующего опыта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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