Власти ЯНАО сделали бесплатный проезд на авиаэкспрессе в Новом Уренгое

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) смогут бесплатно воспользоваться авиаэкспрессом. Бесплатный проезд между вокзалом и аэропортом введут с 1 апреля, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Бесплатный проезд на маршруте между вокзалом и аэропортом Нового Уренгоя введут для путешествующих поездом или самолетом с 1 апреля. Аэроэкспрессы запустили со 2 января, их расписание синхронизировано с вылетом/прилетом основных авиарейсов. Ежедневно выполняется 8 оборотных рейсов. В автобусах могут комфортно разместиться 30 человек с багажом», — говорится в сообщении.
Официальное открытие нового терминала состоялось 9 января. В нем принял участие президент РФ Владимир Путин. Первый самолет, обновленный аэропорт, принял 25 декабря.
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