06 марта 2023
05 марта 2023
04 марта 2023

Власти ЯНАО сделали бесплатный проезд на авиаэкспрессе в Новом Уренгое

© Служба новостей «URA.RU»
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Макет реконструкции Аэропорта Новый Уренгой, аэропорт, макет, новый уренгой
Бесплатный проезд между вокзалом и аэропортом Нового Уренгоя введут с 1 апреля Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) смогут бесплатно воспользоваться авиаэкспрессом. Бесплатный проезд между вокзалом и аэропортом введут с 1 апреля, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Бесплатный проезд на маршруте между вокзалом и аэропортом Нового Уренгоя введут для путешествующих поездом или самолетом с 1 апреля. Аэроэкспрессы запустили со 2 января, их расписание синхронизировано с вылетом/прилетом основных авиарейсов. Ежедневно выполняется 8 оборотных рейсов. В автобусах могут комфортно разместиться 30 человек с багажом», — говорится в сообщении.

Официальное открытие нового терминала состоялось 9 января. В нем принял участие президент РФ Владимир Путин. Первый самолет, обновленный аэропорт, принял 25 декабря.

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) смогут бесплатно воспользоваться авиаэкспрессом. Бесплатный проезд между вокзалом и аэропортом введут с 1 апреля, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Бесплатный проезд на маршруте между вокзалом и аэропортом Нового Уренгоя введут для путешествующих поездом или самолетом с 1 апреля. Аэроэкспрессы запустили со 2 января, их расписание синхронизировано с вылетом/прилетом основных авиарейсов. Ежедневно выполняется 8 оборотных рейсов. В автобусах могут комфортно разместиться 30 человек с багажом», — говорится в сообщении. Официальное открытие нового терминала состоялось 9 января. В нем принял участие президент РФ Владимир Путин. Первый самолет, обновленный аэропорт, принял 25 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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