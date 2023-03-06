Тюменские силовики признали острую проблему ведомства

07 марта 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Дефицит кадров не повлиял на работу Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте выполняет все возложенные на него функции, несмотря на имеющийся кадровый некомплект. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. Ранее агентство писало о том, что в указанном отделе полиции на фоне тяжелых условий труда произошла череда увольнений сотрудников рядового состава. «Хотелось бы заверить редакцию, что, несмотря наличие вакантных должностей, Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте в полном объеме выполняет свои обязанности по профилактике, выявлению и раскрытию преступлений, охране общественного порядка. А также организации безопасного нахождения граждан на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории обслуживания линейного органа», — прокомментировали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. Там добавили, что вопросы комплектования личного состава отдела находятся на постоянном контроле руководителя подразделения. На данный момент в Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте имеются вакантные должности. Сотрудниками кадрового подразделения ведется работа по их замещению. Ранее URA.RU писало о том, что после череды увольнений сотрудников рядового состава, в Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте начали набирать молодых сотрудников. К кандидатам на службу в ведомстве предъявляются серьезные требования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте выполняет все возложенные на него функции, несмотря на имеющийся кадровый некомплект. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. Ранее агентство писало о том, что в указанном отделе полиции на фоне тяжелых условий труда произошла череда увольнений сотрудников рядового состава. «Хотелось бы заверить редакцию, что, несмотря наличие вакантных должностей, Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте в полном объеме выполняет свои обязанности по профилактике, выявлению и раскрытию преступлений, охране общественного порядка. А также организации безопасного нахождения граждан на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории обслуживания линейного органа», — прокомментировали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. Там добавили, что вопросы комплектования личного состава отдела находятся на постоянном контроле руководителя подразделения. На данный момент в Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте имеются вакантные должности. Сотрудниками кадрового подразделения ведется работа по их замещению. Ранее URA.RU писало о том, что после череды увольнений сотрудников рядового состава, в Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте начали набирать молодых сотрудников. К кандидатам на службу в ведомстве предъявляются серьезные требования.