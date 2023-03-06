Тюменские силовики признали острую проблему ведомства

Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте выполняет все возложенные на него функции, несмотря на имеющийся кадровый некомплект. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. Ранее агентство писало о том, что в указанном отделе полиции на фоне тяжелых условий труда произошла череда увольнений сотрудников рядового состава.
«Хотелось бы заверить редакцию, что, несмотря наличие вакантных должностей, Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте в полном объеме выполняет свои обязанности по профилактике, выявлению и раскрытию преступлений, охране общественного порядка. А также организации безопасного нахождения граждан на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории обслуживания линейного органа», — прокомментировали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Там добавили, что вопросы комплектования личного состава отдела находятся на постоянном контроле руководителя подразделения. На данный момент в Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте имеются вакантные должности. Сотрудниками кадрового подразделения ведется работа по их замещению.
Ранее URA.RU писало о том, что после череды увольнений сотрудников рядового состава, в Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте начали набирать молодых сотрудников. К кандидатам на службу в ведомстве предъявляются серьезные требования.
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