Курганские спасатели вытащили ребенка из горящей квартиры, по словам очевидцев, он был весь в крови, а позже потерял сознание. Инцидент произошел в пятом доме на Солнечном Бульваре 8 марта.
«В три часа дня вспыхнула квартира в доме №5. Со второго этажа вытащили ребенка в крови. 40 человек эвакуировали, девять удалось спасти. Предварительно, пятеро сейчас находятся в больнице, среди них двое детей. Пожар ликвидировали спустя почти час», — пояснили в пресс-службе МЧС региона. Этой информацией делится telegram-канал «Курганистан».
О том, что во время большого пожара в Кургане сотрудникам МЧС удалось спасти пятерых человек, URA.RU писало ранее. Тогда причиной возгорания стало зарядное устройство мобильного телефона.
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