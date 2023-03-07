В Кургане пожарные вытащили окровавленного ребенка из горящей квартиры. Видео

08 марта 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Пожар произошел на втором этаже жилого дома (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские спасатели вытащили ребенка из горящей квартиры, по словам очевидцев, он был весь в крови, а позже потерял сознание. Инцидент произошел в пятом доме на Солнечном Бульваре 8 марта. «В три часа дня вспыхнула квартира в доме №5. Со второго этажа вытащили ребенка в крови. 40 человек эвакуировали, девять удалось спасти. Предварительно, пятеро сейчас находятся в больнице, среди них двое детей. Пожар ликвидировали спустя почти час», — пояснили в пресс-службе МЧС региона. Этой информацией делится telegram-канал «Курганистан». О том, что во время большого пожара в Кургане сотрудникам МЧС удалось спасти пятерых человек, URA.RU писало ранее. Тогда причиной возгорания стало зарядное устройство мобильного телефона.

Курганские спасатели вытащили ребенка из горящей квартиры, по словам очевидцев, он был весь в крови, а позже потерял сознание. Инцидент произошел в пятом доме на Солнечном Бульваре 8 марта. «В три часа дня вспыхнула квартира в доме №5. Со второго этажа вытащили ребенка в крови. 40 человек эвакуировали, девять удалось спасти. Предварительно, пятеро сейчас находятся в больнице, среди них двое детей. Пожар ликвидировали спустя почти час», — пояснили в пресс-службе МЧС региона. Этой информацией делится telegram-канал «Курганистан». О том, что во время большого пожара в Кургане сотрудникам МЧС удалось спасти пятерых человек, URA.RU писало ранее. Тогда причиной возгорания стало зарядное устройство мобильного телефона.