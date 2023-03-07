07 марта 2023
06 марта 2023

В Кургане пожарные вытащили окровавленного ребенка из горящей квартиры. Видео

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, крыша, пожар, задымление, пожарная лестница, дым, пожарные
Пожар произошел на втором этаже жилого дома (архивное фото) Фото:

Курганские спасатели вытащили ребенка из горящей квартиры, по словам очевидцев, он был весь в крови, а позже потерял сознание. Инцидент произошел в пятом доме на Солнечном Бульваре 8 марта.

«В три часа дня вспыхнула квартира в доме №5. Со второго этажа вытащили ребенка в крови. 40 человек эвакуировали, девять удалось спасти. Предварительно, пятеро сейчас находятся в больнице, среди них двое детей. Пожар ликвидировали спустя почти час», — пояснили в пресс-службе МЧС региона. Этой информацией делится telegram-канал «Курганистан».

О том, что во время большого пожара в Кургане сотрудникам МЧС удалось спасти пятерых человек, URA.RU писало ранее. Тогда причиной возгорания стало зарядное устройство мобильного телефона.

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Курганские спасатели вытащили ребенка из горящей квартиры, по словам очевидцев, он был весь в крови, а позже потерял сознание. Инцидент произошел в пятом доме на Солнечном Бульваре 8 марта. «В три часа дня вспыхнула квартира в доме №5. Со второго этажа вытащили ребенка в крови. 40 человек эвакуировали, девять удалось спасти. Предварительно, пятеро сейчас находятся в больнице, среди них двое детей. Пожар ликвидировали спустя почти час», — пояснили в пресс-службе МЧС региона. Этой информацией делится telegram-канал «Курганистан». О том, что во время большого пожара в Кургане сотрудникам МЧС удалось спасти пятерых человек, URA.RU писало ранее. Тогда причиной возгорания стало зарядное устройство мобильного телефона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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