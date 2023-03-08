Автор хита «За Путина» из Тюмени выступила на шоу Малахова

09 марта 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Андрей Малахов ведет программу «Песни от всей души» на телеканале «Россия-1» Фото: Личная страница Андрея Малахова в Instagram Автор — исполнитель песни «За Путина» из Тюмени Жанна Прохорихина приняла участие в съемках программы «Песни от всей души», которую ведет Андрей Малахов. Передача вышла в эфир на телеканале «Россия-1». Во время шоу она спела свою песню «Женщины все королевы». «Я хочу сказать, что эту песню я сочинила сама. Я всегда, когда выхожу с этой песней на сцену, я говорю: „Дорогие женщины, запомните, что каждая из вас — это божественный цветок красоты. Повторений у Бога нет. Утром встала, подойди к зеркалу и скажи, я — королева. И все будет хорошо“», — заявила Прохорихина во время эфира программы «Песни от всей души». В съемках телепередачи также принял участие еще один житель Тюменской области. Александр Бархатов выступил со своей авторской песней «Букет». Тюменская певица Жанна Прохорихина стала известна после того, как в 2018 году опубликовала на Youtube клип на свою песню «За Путина!». Композиция вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей, а жители Украины начали открыто оскорблять певицу в комментариях. Другая известная тюменка Алена Водонаева, послушав песню «За Путина!», назвала Прохорихину «Жанной курильщика».

Автор — исполнитель песни «За Путина» из Тюмени Жанна Прохорихина приняла участие в съемках программы «Песни от всей души», которую ведет Андрей Малахов. Передача вышла в эфир на телеканале «Россия-1». Во время шоу она спела свою песню «Женщины все королевы». «Я хочу сказать, что эту песню я сочинила сама. Я всегда, когда выхожу с этой песней на сцену, я говорю: „Дорогие женщины, запомните, что каждая из вас — это божественный цветок красоты. Повторений у Бога нет. Утром встала, подойди к зеркалу и скажи, я — королева. И все будет хорошо“», — заявила Прохорихина во время эфира программы «Песни от всей души». В съемках телепередачи также принял участие еще один житель Тюменской области. Александр Бархатов выступил со своей авторской песней «Букет». Тюменская певица Жанна Прохорихина стала известна после того, как в 2018 году опубликовала на Youtube клип на свою песню «За Путина!». Композиция вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей, а жители Украины начали открыто оскорблять певицу в комментариях. Другая известная тюменка Алена Водонаева, послушав песню «За Путина!», назвала Прохорихину «Жанной курильщика».