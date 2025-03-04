В Киеве испугались потерь территорий из-за приостановки помощи США

В Киеве считают, что приостановка военной помощи США может привести к потере территорий для Украины. Отмечается, что к поражению в конфликте подобное не приведет, но окажется болезненным. Об этом сообщила газета Politico.
«Во-первых, текущая остановка [военной помощи] оставляет надежду на возобновление [поставок], поэтому это мера принудительной дипломатии, а не разрыв [отношений]. <...> Приостановка помощи будет стоить Украине ненужных смертей и потерянных территорий, но к поражению не приведет», — говорится в материале со ссылкой на одного из украинских чиновников. Он также выразил уверенность в том, что Киев сможет разработать эффективный план взаимодействия с американской администрацией.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приостановить все военные поставки Украине. В Киеве эта новость была воспринята как серьезное ухудшение ситуации. В частности, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) призвал украинского президента Владимира Зеленского извиниться перед Трампом.
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