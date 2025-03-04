В Раде подготовились к экстренным переговорам с США

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Верховная Рада созовет экстренное внеочередное заседание с США
Верховная Рада созовет экстренное внеочередное заседание с США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский парламент призвал к срочному созыву внеочередного заседания для образования переговорной группы с США. Об этом сообщил бывший спикер Верховной Рады, депутат Дмитрий Разумков.

«С командой „Разумной политики“ мы инициируем внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения нашего постановления „О заявлении Верховной Рады Украины о создании парламентской переговорной группы для нормализации международных отношений и обеспечения сотрудничества с Соединенными Штатами Америки“, — написал Разумков в telegram-канале. Он также обратился к спикеру Рады Руслану Стефанчуку с запросом о подготовке официальных документов для начала сбора подписей депутатов. 

Инициатива последовала после приостановки Штатами всей военной помощи Украине. Поддержка не будет поступать, пока американский президент Дональд Трамп не будет уверен в том, что Киев заинтересован в проведении мирных переговоров, передает «Национальная служба новостей». 

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Украинский парламент призвал к срочному созыву внеочередного заседания для образования переговорной группы с США. Об этом сообщил бывший спикер Верховной Рады, депутат Дмитрий Разумков. «С командой „Разумной политики“ мы инициируем внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения нашего постановления „О заявлении Верховной Рады Украины о создании парламентской переговорной группы для нормализации международных отношений и обеспечения сотрудничества с Соединенными Штатами Америки“, — написал Разумков в telegram-канале. Он также обратился к спикеру Рады Руслану Стефанчуку с запросом о подготовке официальных документов для начала сбора подписей депутатов.  Инициатива последовала после приостановки Штатами всей военной помощи Украине. Поддержка не будет поступать, пока американский президент Дональд Трамп не будет уверен в том, что Киев заинтересован в проведении мирных переговоров, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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