В Раде подготовились к экстренным переговорам с США

Украинский парламент призвал к срочному созыву внеочередного заседания для образования переговорной группы с США. Об этом сообщил бывший спикер Верховной Рады, депутат Дмитрий Разумков.
«С командой „Разумной политики“ мы инициируем внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения нашего постановления „О заявлении Верховной Рады Украины о создании парламентской переговорной группы для нормализации международных отношений и обеспечения сотрудничества с Соединенными Штатами Америки“, — написал Разумков в telegram-канале. Он также обратился к спикеру Рады Руслану Стефанчуку с запросом о подготовке официальных документов для начала сбора подписей депутатов.
Инициатива последовала после приостановки Штатами всей военной помощи Украине. Поддержка не будет поступать, пока американский президент Дональд Трамп не будет уверен в том, что Киев заинтересован в проведении мирных переговоров, передает «Национальная служба новостей».
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