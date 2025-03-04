Bloomberg: Трамп попросил Путина об услуге

Президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина стать посредником во время ядерных переговоров с Ираном. Обсуждаемые вопросы касаются иранской ядерной программы и поддержки иранской стороны противников США в регионе. Об этом сообщил Bloomberg.
«Трамп напрямую сообщил об этом интересе президенту Владимиру Путину во время телефонного разговора в феврале», — говорится в материале со ссылкой на источники, близкие к ситуации. Отмечается, что это вопрос обсудили с российскими дипломатами и чиновники из администрации Трампа во время переговоров в Саудовской Аравии.
Также в ходе интервью Bloomberg официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по мнению России, Штаты и Иран должны урегулировать возникшие между ними проблемы через диалог. Также он подчеркнул, что Москва готова предпринять все возможные шаги для содействия этому процессу.
Кроме того, ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия готова поддержать Тегеран в урегулировании вопросов, связанных с его ядерной программой. Он подчеркнул, что для Москвы важны не только устойчивые отношения с Ираном, но и их дальнейшее развитие. Песков отметил, что начало российско-американских переговоров по украинскому кризису не повлияет на взаимодействие между Россией и Ираном.
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