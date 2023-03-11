В ЯНАО машинисту виброкатка обещают премию, если он продержится в компании больше месяца

12 марта 2023 в 06:31 Размер текста - 17 +

На вахту на газовое месторождение требуются машинисты виброкатка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Надыме (ЯНАО) ищут сотрудников на должность машинист виброкатка для работы вахтовым методом в Иркутской области. Для привлечения желающих кандидатам предлагается премия в случае, если он отработает в компании больше месяца и приведет в организацию нового сотрудника. Вакансия размещена на портале Avito. «Открыт набор на вакансию машинист виброкатка 6-8 разряд. Строительство крупного месторождения газа — Ковыкта. Бонусы: приезжайте на вахту с другом и получайте 5000 руб. за рекомендацию. Продление вахты на месяц — 10000 руб. премия. А на второй месяц — 15000 рублей», — говорится в объявлении. Уточняется, что заработная плата составляет 228 000 за вахту 2 месяца. Смены по 10 часов в день. Сотрудников обеспечивают трехразовым питанием, проживание в общежитии и спецодеждой. Проезд к месту работы и обратно за счет компании. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое формируют бригаду станочников для работы вахтовым методом в Кургане. Зарплата в среднем за месяц составляет 91500 рублей.

В Надыме (ЯНАО) ищут сотрудников на должность машинист виброкатка для работы вахтовым методом в Иркутской области. Для привлечения желающих кандидатам предлагается премия в случае, если он отработает в компании больше месяца и приведет в организацию нового сотрудника. Вакансия размещена на портале Avito. «Открыт набор на вакансию машинист виброкатка 6-8 разряд. Строительство крупного месторождения газа — Ковыкта. Бонусы: приезжайте на вахту с другом и получайте 5000 руб. за рекомендацию. Продление вахты на месяц — 10000 руб. премия. А на второй месяц — 15000 рублей», — говорится в объявлении. Уточняется, что заработная плата составляет 228 000 за вахту 2 месяца. Смены по 10 часов в день. Сотрудников обеспечивают трехразовым питанием, проживание в общежитии и спецодеждой. Проезд к месту работы и обратно за счет компании. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое формируют бригаду станочников для работы вахтовым методом в Кургане. Зарплата в среднем за месяц составляет 91500 рублей.