Жителям ЯНАО предлагают поработать станочниками в Кургане

10 марта 2023 в 04:10 Размер текста - 17 +

Жителей ЯНАО приглашают на вахту станочниками широкого профиля в Курган Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое формируют бригаду станочников для работы вахтовым методом в Кургане. Работодатель готов платить за смену 3460 рублей, сообщает отдел кадров «Строймаш». «Свежая вакансия, заполняем бригаду. Работа станочником широкого профиля, вахта в Кургане от 60 дней, зарплата в среднем за месяц составляет 91500 рублей», — сообщает отдел кадров «Строймаш» в объявлении на платформе Avito. Соискателям предлагается график работы с одним выходным днем в неделю, периодичность межвахтового периода составляет либо 30, либо 60 дней, по выбору работника. Работодатель готов оплатить проезд к месту работы, обеспечить спецодеждой и оплачивать проживание работников. Ранее URA.RU рассказало, что жителей Кургана зовут на работу в ЯНАО для прокладки нефтепровода. Электрогазосварщикам готовы платить больше 300 тысяч рублей.

В Новом Уренгое формируют бригаду станочников для работы вахтовым методом в Кургане. Работодатель готов платить за смену 3460 рублей, сообщает отдел кадров «Строймаш». «Свежая вакансия, заполняем бригаду. Работа станочником широкого профиля, вахта в Кургане от 60 дней, зарплата в среднем за месяц составляет 91500 рублей», — сообщает отдел кадров «Строймаш» в объявлении на платформе Avito. Соискателям предлагается график работы с одним выходным днем в неделю, периодичность межвахтового периода составляет либо 30, либо 60 дней, по выбору работника. Работодатель готов оплатить проезд к месту работы, обеспечить спецодеждой и оплачивать проживание работников. Ранее URA.RU рассказало, что жителей Кургана зовут на работу в ЯНАО для прокладки нефтепровода. Электрогазосварщикам готовы платить больше 300 тысяч рублей.