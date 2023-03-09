09 марта 2023

Жителям ЯНАО предлагают поработать станочниками в Кургане

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Николай Патрушев на Челябинском тракторном заводе корпорации УВЗ. Челябинск, станок, токарный станок, промышленность, токарь, работник, завод, импортозамещение, чтз, профессия, рабочий, цех, производство
Жителей ЯНАО приглашают на вахту станочниками широкого профиля в Курган Фото:

В Новом Уренгое формируют бригаду станочников для работы вахтовым методом в Кургане. Работодатель готов платить за смену 3460 рублей, сообщает отдел кадров «Строймаш».

«Свежая вакансия, заполняем бригаду. Работа станочником широкого профиля, вахта в Кургане от 60 дней, зарплата в среднем за месяц составляет 91500 рублей», — сообщает отдел кадров «Строймаш» в объявлении на платформе Avito.

Соискателям предлагается график работы с одним выходным днем в неделю, периодичность межвахтового периода составляет либо 30, либо 60 дней, по выбору работника. Работодатель готов оплатить проезд к месту работы, обеспечить спецодеждой и оплачивать проживание работников.

Ранее URA.RU рассказало, что жителей Кургана зовут на работу в ЯНАО для прокладки нефтепровода. Электрогазосварщикам готовы платить больше 300 тысяч рублей.

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В Новом Уренгое формируют бригаду станочников для работы вахтовым методом в Кургане. Работодатель готов платить за смену 3460 рублей, сообщает отдел кадров «Строймаш». «Свежая вакансия, заполняем бригаду. Работа станочником широкого профиля, вахта в Кургане от 60 дней, зарплата в среднем за месяц составляет 91500 рублей», — сообщает отдел кадров «Строймаш» в объявлении на платформе Avito. Соискателям предлагается график работы с одним выходным днем в неделю, периодичность межвахтового периода составляет либо 30, либо 60 дней, по выбору работника. Работодатель готов оплатить проезд к месту работы, обеспечить спецодеждой и оплачивать проживание работников. Ранее URA.RU рассказало, что жителей Кургана зовут на работу в ЯНАО для прокладки нефтепровода. Электрогазосварщикам готовы платить больше 300 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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