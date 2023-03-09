Жителям ЯНАО предлагают поработать станочниками в Кургане

В Новом Уренгое формируют бригаду станочников для работы вахтовым методом в Кургане. Работодатель готов платить за смену 3460 рублей, сообщает отдел кадров «Строймаш».
«Свежая вакансия, заполняем бригаду. Работа станочником широкого профиля, вахта в Кургане от 60 дней, зарплата в среднем за месяц составляет 91500 рублей», — сообщает отдел кадров «Строймаш» в объявлении на платформе Avito.
Соискателям предлагается график работы с одним выходным днем в неделю, периодичность межвахтового периода составляет либо 30, либо 60 дней, по выбору работника. Работодатель готов оплатить проезд к месту работы, обеспечить спецодеждой и оплачивать проживание работников.
Ранее URA.RU рассказало, что жителей Кургана зовут на работу в ЯНАО для прокладки нефтепровода. Электрогазосварщикам готовы платить больше 300 тысяч рублей.
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