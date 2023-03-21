21 марта 2023
20 марта 2023

Депутат Госдумы РФ от ЯНАО отреагировал на приговор украинского суда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, депутат, чиновник, правительство, дума, закон, решение, заксобрание, постановление
Депутат Госдумы РФ от ЯНАО не обратил внимания на заочный приговор украинского суда Фото:

Заочный приговор украинского суда о лишении свободы депутата Госдумы РФ от ЯНАО Дмитрия Погорелого сам парламентарий расценил, как информационный шум. Об этом он сообщил URA.RU.

«После того, как с подачи Украины какой-то там местечковый европейский суд постановил арестовать нашего президента, думаю, нас уже ничего удивить не может. Лично я на это просто не обращаю внимание. Очередной инфошум, который не меняет ровным счетом ничего», — рассказал Погорелый.

Суд Украины приговорил депутата к 15 года лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность». В списке с ним оказались еще 20 российских народных избранников.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Заочный приговор украинского суда о лишении свободы депутата Госдумы РФ от ЯНАО Дмитрия Погорелого сам парламентарий расценил, как информационный шум. Об этом он сообщил URA.RU. «После того, как с подачи Украины какой-то там местечковый европейский суд постановил арестовать нашего президента, думаю, нас уже ничего удивить не может. Лично я на это просто не обращаю внимание. Очередной инфошум, который не меняет ровным счетом ничего», — рассказал Погорелый. Суд Украины приговорил депутата к 15 года лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность». В списке с ним оказались еще 20 российских народных избранников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...