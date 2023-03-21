Депутат Госдумы РФ от ЯНАО отреагировал на приговор украинского суда

Заочный приговор украинского суда о лишении свободы депутата Госдумы РФ от ЯНАО Дмитрия Погорелого сам парламентарий расценил, как информационный шум. Об этом он сообщил URA.RU.
«После того, как с подачи Украины какой-то там местечковый европейский суд постановил арестовать нашего президента, думаю, нас уже ничего удивить не может. Лично я на это просто не обращаю внимание. Очередной инфошум, который не меняет ровным счетом ничего», — рассказал Погорелый.
Суд Украины приговорил депутата к 15 года лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность». В списке с ним оказались еще 20 российских народных избранников.
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