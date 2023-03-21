Украинский суд заочно вынес приговор депутату Госдумы от ЯНАО

22 марта 2023 в 01:19 Размер текста - 17 +

Украинский суд заочно осудил депутата Госдумы от ЯНАО Дмитрия Погорелого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украинский суд вынес заочный приговор представителю ЯНАО в Государственной Думе Дмитрию Погорелому. Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины (СБУ). «Суд признал российских депутатов виновными. <…> Погорелый Дмитрий Викторович, 04.10.1977 г. р.», — сообщается в telegram-канале ведомства. В списке значится 20 депутатов, которым суд назначил 15 лет лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины. В СБУ отметили, что депутаты находятся на территории России, а значит «начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания». Ранее сообщалось, что суд на Украине также приговорил свердловского депутата Андрея Альшевских к 15 годам лишения свободы. Представители Госдумы, против которых вынесены приговоры, в феврале 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ЛДНР.

Украинский суд вынес заочный приговор представителю ЯНАО в Государственной Думе Дмитрию Погорелому. Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины (СБУ). «Суд признал российских депутатов виновными. <…> Погорелый Дмитрий Викторович, 04.10.1977 г. р.», — сообщается в telegram-канале ведомства. В списке значится 20 депутатов, которым суд назначил 15 лет лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины. В СБУ отметили, что депутаты находятся на территории России, а значит «начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания». Ранее сообщалось, что суд на Украине также приговорил свердловского депутата Андрея Альшевских к 15 годам лишения свободы. Представители Госдумы, против которых вынесены приговоры, в феврале 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ЛДНР.