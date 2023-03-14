Тюменец примерил спортивную одежду и ушел из магазина

Тюменец спланировал кражу вещей из спортивного магазина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени задержали 33 летнего местного житель. Неоднократно судимый мужчина надел одежду в сетевом магазине на улице 50 лет октября и вышел не заплатив за нее. Об этом сообщают в управление МВД России по Тюменской области.

«Представитель сетевого магазина, специализирующегося на продаже спортивной одежды, расположенного в одном из торговых центров города сообщили о краже вещей. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей», — сообщают в ведомстве», — пишут в ведомстве.

Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, после чего установили личность подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Мужчина во всем признался и пояснил, что все спланировал заранее. Он выбрал товар, после чего зашел в примерочную, надел под верхнюю одежду толстовку, спрятал в рюкзак детскую ветровку и затем вышел из торгового зала, минуя кассы. Похищенное имущество он продал через интернет третьим лицам.

На обвиняемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч 1 ст 158 уголовного кодекса РФ «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее писали, что в Тюмени внук украл у пенсионерки шубу за 50 тысяч рублей. Похищенную вещь тюменец сдал в комиссионный магазин и купил себе алкоголь. Сотрудники полиции вернули шубу пенсионерке и задержали подозреваемого. Тюменцу грозит до пяти лет тюрьмы.