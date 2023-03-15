В Соцфонде объяснили, когда начнутся выплаты из материнского капитала по новым правилам

В России вводят единый день начисления выплат из маткапитала

15 марта 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

С июня будет введена единая дата выплат из материнского капитала Фото: Денис Моргунов © URA.RU Семьи, которым в качестве соцподдержки положены выплаты из материнского капитала, с июня будут получать их по новым правилам. Определена единая дата выплаты — пятое число каждого месяца. Деньги будут приходить не за текущий, а за предыдущий месяц, сообщает пресс-служба Соцфонда России. «С июня будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца», — сообщили в пресс-службе Соцфонда. Сейчас в каждом регионе даты выплат различаются и деньги поступают за текущий месяц. Но уже пособие за май поступит всем семьям 5 июня. «Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически. До конца марта семьи получат уведомления о новых датах получения выплат», — сообщили в пресс-службе Соцфонда. Ежемесячные средства из материнского капитала могут получать семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. Сумма ежемесячной выплаты равна детскому прожиточному минимуму ребенка. С этого года выплату можно оформить на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Семьи, которым в качестве соцподдержки положены выплаты из материнского капитала, с июня будут получать их по новым правилам. Определена единая дата выплаты — пятое число каждого месяца. Деньги будут приходить не за текущий, а за предыдущий месяц, сообщает пресс-служба Соцфонда России. «С июня будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца», — сообщили в пресс-службе Соцфонда. Сейчас в каждом регионе даты выплат различаются и деньги поступают за текущий месяц. Но уже пособие за май поступит всем семьям 5 июня. «Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически. До конца марта семьи получат уведомления о новых датах получения выплат», — сообщили в пресс-службе Соцфонда. Ежемесячные средства из материнского капитала могут получать семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. Сумма ежемесячной выплаты равна детскому прожиточному минимуму ребенка. С этого года выплату можно оформить на каждого ребенка в возрасте до трех лет.