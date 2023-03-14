Работники тюменских пунктов Wildberries боятся бастовать из-за штрафов

15 марта 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

За каждый день простоя пункта выдачи владельцы маркетплейса наказывают предпринимателей рублем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работники тюменских пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries боятся выходить на забастовки, потому что не хотят получить за это штраф. О новых санкциях для владельцев ПВЗ, введенных после забастовок в Москве из-за изменений системы штрафов, URA.RU рассказал сотрудник одного из пунктов в Тюмени Новость по теме Почему закрываются пункты выдачи Wildberries «Мы работаем как работали, сегодня я, завтра моя сменщица. Закрывать пункт не хочется — у нас штрафы за это, четыре тысячи за день простоя пункта. Хоть тут будет потоп или другое бедствие, мы все равно должны выходить, открывать пункт и выдавать заказы», — пожаловался URA.RU мужчина. Разговоры о возможной забастовке источник URA.RU назвал домыслами — сегодня все пункты Wildberries работают в штатном режиме. Хотя современная система штрафов действительно у многих вызывает негодование. «Могут вместо туфель, например, прийти резинки для волос, и с нас вычтут полную стоимость заказанного товара, хотя это вообще не наша вина», — пояснил собеседник URA.RU Ранее агентство рассказало, что тюменские владельцы франшизы Wildberries стали массово выставлять бизнес на продажу. Главная причина — низкие доходы из-за сложной системы поощрений и наказаний.

Работники тюменских пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries боятся выходить на забастовки, потому что не хотят получить за это штраф. О новых санкциях для владельцев ПВЗ, введенных после забастовок в Москве из-за изменений системы штрафов, URA.RU рассказал сотрудник одного из пунктов в Тюмени «Мы работаем как работали, сегодня я, завтра моя сменщица. Закрывать пункт не хочется — у нас штрафы за это, четыре тысячи за день простоя пункта. Хоть тут будет потоп или другое бедствие, мы все равно должны выходить, открывать пункт и выдавать заказы», — пожаловался URA.RU мужчина. Разговоры о возможной забастовке источник URA.RU назвал домыслами — сегодня все пункты Wildberries работают в штатном режиме. Хотя современная система штрафов действительно у многих вызывает негодование. «Могут вместо туфель, например, прийти резинки для волос, и с нас вычтут полную стоимость заказанного товара, хотя это вообще не наша вина», — пояснил собеседник URA.RU Ранее агентство рассказало, что тюменские владельцы франшизы Wildberries стали массово выставлять бизнес на продажу. Главная причина — низкие доходы из-за сложной системы поощрений и наказаний.