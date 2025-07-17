Госдума приняла поправки о штрафах за передачу номеров

Госдума РФ одобрила штрафы за незаконную передачу абонентских номеров и данных для входа в интернет-ресурсы. Нововведения направлены на усиление контроля в сфере цифровой безопасности и борьбу с кибермошенничеством.
Согласно принятым поправкам, физические лица, передавшие свой абонентский номер другому человеку без оформления соответствующего договора, могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Аналогичные штрафы предусмотрены и за передачу данных для входа в интернет-ресурсы. Граждане будут нести ответственность в размере от 30 до 50 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — от 50 до 100 тысяч, юридические лица — от 100 до 200 тысяч рублей.
Ранее Министерство цифрового развития РФ прокомментировало внесенные в Государственную думу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие введение штрафов за передачу SIM-карт третьим лицам и использование VPN-сервисов. В ведомстве подчеркнули, что законопроект не затронет добросовестных пользователей.
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