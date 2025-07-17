Большая часть зерна, вывезенного в рамках черноморской зерновой инициативы 2022 года, вместо развивающихся стран Глобального Юга поступила в Европу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«А поехало в Европу», — подчеркнул Путин на встрече с председателем Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым, который отметил, что согласованная схема предусматривала поставки украинского зерна в страны Глобального Юга. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Таким образом, основная цель соглашения — обеспечение продовольственной безопасности нуждающихся государств — так и не была достигнута.
Кроме того, Гурьев заявил, что полный отказ Европы от российских удобрений в течение трех лет может привести к падению урожая и росту цен на удобрения на 20-30%, как показал опыт США. По его словам, устойчивые европейские фермеры будут вынуждены сокращать посевы или просить субсидии. Европа ежегодно импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн — российские. В настоящее время в Европе уже самые высокие цены на минеральные удобрения, и дальнейший рост приведет к снижению урожайности и увеличению финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей.
Путин напомнил, что черноморская инициатива, стартовавшая в 2022 году, предполагала не только экспорт украинского зерна через черноморские порты, но и нормализацию поставок российской сельхозпродукции и удобрений на международные рынки. Однако западные страны нарушили эти договоренности: большая часть украинского зерна была вывезена в Европу, а обязательства по отношению к российским продуктам остались невыполненными. В результате Россия в июле 2023 года приняла решение выйти из сделки, передает деловое издание «Взгляд».
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