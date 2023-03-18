В ЯНАО продают цех, способный переработать в день тонну оленины. Фото

19 марта 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Цех может перерабатывать и любой другой вид мяса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) на продажу выставлен цех по переработке оленины, способный в смену переработать тонну мяса. Объявление о продаже объекта появилось на портале Avito. «Продается цех по переработке мяса. Переработка 1000 кг мяса в смену с изготовлением полуфабрикатов. Цех расположен в экологически чистом районе ЯНАО, Пуровский район — г. Тарко-Сале. Основное целевое направление: переработка экологически чистого мяса оленины», — сообщает собственник объекта. Уточняется, что на производстве возможна переработка любого другого вида мяса. Модульный цех состоит из шести контейнеров и имеет сварную конструкцию, которая предусматривает сборку и разборку. Поэтому цех готов к переезду в любой регион. Стоимость готового бизнеса — шесть миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что владелец кинотеатра в Губкинском (ЯНАО) почти в два раза снизил цену на объект, который пытается продать с конца осени. Изначально собственник хотел выручить за бизнес шесть миллионов, но потом снизил цену до трех с половиной миллионов рублей. Отмечается, что кинотеатр единственный в городе и вложения быстро окупятся. Цех предусматривает возможность сборки и разборки Avito На производстве созданы необходимые бытовые условия Avito

В Тарко-Сале (ЯНАО) на продажу выставлен цех по переработке оленины, способный в смену переработать тонну мяса. Объявление о продаже объекта появилось на портале Avito. «Продается цех по переработке мяса. Переработка 1000 кг мяса в смену с изготовлением полуфабрикатов. Цех расположен в экологически чистом районе ЯНАО, Пуровский район — г. Тарко-Сале. Основное целевое направление: переработка экологически чистого мяса оленины», — сообщает собственник объекта. Уточняется, что на производстве возможна переработка любого другого вида мяса. Модульный цех состоит из шести контейнеров и имеет сварную конструкцию, которая предусматривает сборку и разборку. Поэтому цех готов к переезду в любой регион. Стоимость готового бизнеса — шесть миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что владелец кинотеатра в Губкинском (ЯНАО) почти в два раза снизил цену на объект, который пытается продать с конца осени. Изначально собственник хотел выручить за бизнес шесть миллионов, но потом снизил цену до трех с половиной миллионов рублей. Отмечается, что кинотеатр единственный в городе и вложения быстро окупятся.