18 марта 2023
17 марта 2023
16 марта 2023

В ЯНАО продают цех, способный переработать в день тонну оленины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясокомбинат
Цех может перерабатывать и любой другой вид мяса Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) на продажу выставлен цех по переработке оленины, способный в смену переработать тонну мяса. Объявление о продаже объекта появилось на портале Avito.

«Продается цех по переработке мяса. Переработка 1000 кг мяса в смену с изготовлением полуфабрикатов. Цех расположен в экологически чистом районе ЯНАО, Пуровский район — г. Тарко-Сале. Основное целевое направление: переработка экологически чистого мяса оленины», — сообщает собственник объекта.

Уточняется, что на производстве возможна переработка любого другого вида мяса. Модульный цех состоит из шести контейнеров и имеет сварную конструкцию, которая предусматривает сборку и разборку. Поэтому цех готов к переезду в любой регион. Стоимость готового бизнеса — шесть миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что владелец кинотеатра в Губкинском (ЯНАО) почти в два раза снизил цену на объект, который пытается продать с конца осени. Изначально собственник хотел выручить за бизнес шесть миллионов, но потом снизил цену до трех с половиной миллионов рублей. Отмечается, что кинотеатр единственный в городе и вложения быстро окупятся.

Цех предусматривает возможность сборки и разборки
На производстве созданы необходимые бытовые условия

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В Тарко-Сале (ЯНАО) на продажу выставлен цех по переработке оленины, способный в смену переработать тонну мяса. Объявление о продаже объекта появилось на портале Avito. «Продается цех по переработке мяса. Переработка 1000 кг мяса в смену с изготовлением полуфабрикатов. Цех расположен в экологически чистом районе ЯНАО, Пуровский район — г. Тарко-Сале. Основное целевое направление: переработка экологически чистого мяса оленины», — сообщает собственник объекта. Уточняется, что на производстве возможна переработка любого другого вида мяса. Модульный цех состоит из шести контейнеров и имеет сварную конструкцию, которая предусматривает сборку и разборку. Поэтому цех готов к переезду в любой регион. Стоимость готового бизнеса — шесть миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что владелец кинотеатра в Губкинском (ЯНАО) почти в два раза снизил цену на объект, который пытается продать с конца осени. Изначально собственник хотел выручить за бизнес шесть миллионов, но потом снизил цену до трех с половиной миллионов рублей. Отмечается, что кинотеатр единственный в городе и вложения быстро окупятся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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