В Тарко-Сале (ЯНАО) на продажу выставлен цех по переработке оленины, способный в смену переработать тонну мяса. Объявление о продаже объекта появилось на портале Avito.
«Продается цех по переработке мяса. Переработка 1000 кг мяса в смену с изготовлением полуфабрикатов. Цех расположен в экологически чистом районе ЯНАО, Пуровский район — г. Тарко-Сале. Основное целевое направление: переработка экологически чистого мяса оленины», — сообщает собственник объекта.
Уточняется, что на производстве возможна переработка любого другого вида мяса. Модульный цех состоит из шести контейнеров и имеет сварную конструкцию, которая предусматривает сборку и разборку. Поэтому цех готов к переезду в любой регион. Стоимость готового бизнеса — шесть миллионов рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что владелец кинотеатра в Губкинском (ЯНАО) почти в два раза снизил цену на объект, который пытается продать с конца осени. Изначально собственник хотел выручить за бизнес шесть миллионов, но потом снизил цену до трех с половиной миллионов рублей. Отмечается, что кинотеатр единственный в городе и вложения быстро окупятся.
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