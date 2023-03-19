19 марта 2023
18 марта 2023
17 марта 2023

ЯНАО замыкает тройку регионов-лидеров по отраслевому уровню зарплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата сотрудников в сфере добычи нефти и газа составляет в среднем 200 тысяч рублей Фото:

ЯНАО занял третье место среди регионов России по уровню зарплат в различных отраслях. Согласно рейтингу, составленному специалистами РИА Новости, в 2022 году сотрудники занятые в сфере добычи нефти и газа на Ямале в среднем ежемесячно получали 200 тысяч рублей.

«Ямало-Ненецкий автономный округ. Отрасль с наивысшей зарплатой в 2022 году — добыча нефти и газа. Средняя зарплата — 200 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

В рейтинге рассматривались зарплаты в тех отраслях, где занято более 2% работников региона. Согласно исследованию, в 21 из 85 проанализированных регионов самые высокие доходы получают работники в сфере добычи полезных ископаемых. Преимущественно, высокие оклады отмечаются в добыче нефти и газа.

Ранее URA.RU сообщало, что у сотрудников организаций в Ямало-Ненецком автономном округе средняя зарплата за январь — ноябрь 2022 года выросла до 128,6 тысячи рублей. За аналогичный период 2021 года она составляла 114,2 тысячи рублей.

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ЯНАО занял третье место среди регионов России по уровню зарплат в различных отраслях. Согласно рейтингу, составленному специалистами РИА Новости, в 2022 году сотрудники занятые в сфере добычи нефти и газа на Ямале в среднем ежемесячно получали 200 тысяч рублей. «Ямало-Ненецкий автономный округ. Отрасль с наивысшей зарплатой в 2022 году — добыча нефти и газа. Средняя зарплата — 200 тысяч рублей», — говорится в исследовании. В рейтинге рассматривались зарплаты в тех отраслях, где занято более 2% работников региона. Согласно исследованию, в 21 из 85 проанализированных регионов самые высокие доходы получают работники в сфере добычи полезных ископаемых. Преимущественно, высокие оклады отмечаются в добыче нефти и газа. Ранее URA.RU сообщало, что у сотрудников организаций в Ямало-Ненецком автономном округе средняя зарплата за январь — ноябрь 2022 года выросла до 128,6 тысячи рублей. За аналогичный период 2021 года она составляла 114,2 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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