В Новом Уренгое (ЯНАО) сдается однокомнатная квартира за 150 000 рублей в месяц. Площадь объекта — 73 квадратных метра, сообщается в объявлении на сайте Avito.
«Сдается комфортабельная квартира, в доме №1 в парковой зоне микрорайона „Дружба“, северная часть города. В квартире сделан дорогой ремонт (дизайнерский). Квартира не сдавалась. Арендная плата составляет 150 000 тысяч рублей (все включено)», — сообщается в объявлении.
Из преимуществ: закрытая придомовая территория, лобби и паркинг находятся под круглосуточным видеонаблюдением. В нескольких минутах от дома расположены школы и детские сады, торгово-развлекательный центр, спортивный комплекс, почтовое отделение, банк, кофейня.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) сдается двухуровневая квартира общей площадью 154 квадратных метра за 200 тысяч рублей в месяц. В распоряжении арендатора будет спортзал, два санузла, многоуровневые потолки с дорогими люстрами, радиаторы отопления с регуляторами, межкомнатные двери премиум класса, элегантный интерьер.
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