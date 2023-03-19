В ЯНАО дизайнерская «однушка» сдается за 150 тысяч в месяц. Фото

20 марта 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

Дом расположен в микрорайоне «Дружба» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) сдается однокомнатная квартира за 150 000 рублей в месяц. Площадь объекта — 73 квадратных метра, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Сдается комфортабельная квартира, в доме №1 в парковой зоне микрорайона „Дружба“, северная часть города. В квартире сделан дорогой ремонт (дизайнерский). Квартира не сдавалась. Арендная плата составляет 150 000 тысяч рублей (все включено)», — сообщается в объявлении. Из преимуществ: закрытая придомовая территория, лобби и паркинг находятся под круглосуточным видеонаблюдением. В нескольких минутах от дома расположены школы и детские сады, торгово-развлекательный центр, спортивный комплекс, почтовое отделение, банк, кофейня. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) сдается двухуровневая квартира общей площадью 154 квадратных метра за 200 тысяч рублей в месяц. В распоряжении арендатора будет спортзал, два санузла, многоуровневые потолки с дорогими люстрами, радиаторы отопления с регуляторами, межкомнатные двери премиум класса, элегантный интерьер. Гостиная совмещенная с кухней Avito Ванная комната Avito Спальня Avito

В Новом Уренгое (ЯНАО) сдается однокомнатная квартира за 150 000 рублей в месяц. Площадь объекта — 73 квадратных метра, сообщается в объявлении на сайте Avito. «Сдается комфортабельная квартира, в доме №1 в парковой зоне микрорайона „Дружба“, северная часть города. В квартире сделан дорогой ремонт (дизайнерский). Квартира не сдавалась. Арендная плата составляет 150 000 тысяч рублей (все включено)», — сообщается в объявлении. Из преимуществ: закрытая придомовая территория, лобби и паркинг находятся под круглосуточным видеонаблюдением. В нескольких минутах от дома расположены школы и детские сады, торгово-развлекательный центр, спортивный комплекс, почтовое отделение, банк, кофейня. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) сдается двухуровневая квартира общей площадью 154 квадратных метра за 200 тысяч рублей в месяц. В распоряжении арендатора будет спортзал, два санузла, многоуровневые потолки с дорогими люстрами, радиаторы отопления с регуляторами, межкомнатные двери премиум класса, элегантный интерьер.