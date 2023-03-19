19 марта 2023
18 марта 2023
17 марта 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов рассказал, как провел выходные

Губернатор ЯНАО Артюхов провел выходные, катаясь на снегоходе
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор пригласил желающих посетить Полярный Урал Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел выходные на озере Хадатаеганлор, добираясь до него восемь часов на снегоходе. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«В эти выходные вместо традиционного объезда сел за руль снегохода. В пути до озера Хадатаеганлор около восьми часов, оно того стоило», — говорится в сообщении.

Артюхов отметил, что власти закончат строительство туристического комплекса Харбей в этом году — дорогу к базе уже сделали. «Всех ждем на Полярном Урале, это настоящее место силы!», — добавил губернатор.

Ранее губернатор Дмитрий Артюхов сообщал, что предпочитает отдыхать, не выезжая из региона. Чаще всего он ездит на рыбалку.

Артюхов добрался до озера Хадатаеганлор на снегоходе
Артюхов добрался до озера Хадатаеганлор на снегоходе

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел выходные на озере Хадатаеганлор, добираясь до него восемь часов на снегоходе. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «В эти выходные вместо традиционного объезда сел за руль снегохода. В пути до озера Хадатаеганлор около восьми часов, оно того стоило», — говорится в сообщении. Артюхов отметил, что власти закончат строительство туристического комплекса Харбей в этом году — дорогу к базе уже сделали. «Всех ждем на Полярном Урале, это настоящее место силы!», — добавил губернатор. Ранее губернатор Дмитрий Артюхов сообщал, что предпочитает отдыхать, не выезжая из региона. Чаще всего он ездит на рыбалку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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