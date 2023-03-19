Губернатор ЯНАО Артюхов рассказал, как провел выходные

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел выходные на озере Хадатаеганлор, добираясь до него восемь часов на снегоходе. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«В эти выходные вместо традиционного объезда сел за руль снегохода. В пути до озера Хадатаеганлор около восьми часов, оно того стоило», — говорится в сообщении.
Артюхов отметил, что власти закончат строительство туристического комплекса Харбей в этом году — дорогу к базе уже сделали. «Всех ждем на Полярном Урале, это настоящее место силы!», — добавил губернатор.
Ранее губернатор Дмитрий Артюхов сообщал, что предпочитает отдыхать, не выезжая из региона. Чаще всего он ездит на рыбалку.
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