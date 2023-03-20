20 марта 2023
19 марта 2023
18 марта 2023

Прокуратура ЯНАО проверит интернат, ученик которого пытался покончить с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура
Прокуратура проведет проверку в интернате Фото:

Прокуратура организовала проверку школы-интерната в Тазовском районе ЯНАО из-за ученика, который пытался покончить с собой. Об этом URA.RU сообщили в силовом ведомстве.

«Обозначенные вопросы стоят на контроле органов прокуратуры. При каждом подобном факте проводятся проверки. В данном случае также прокуратурой района организована проверка», — говорится в сообщении. Также в ведомстве добавили, что в начале марта прокуратура проводила встречи с интернатом, главами администраций и предпринимателями по вопросу профилактики алкоголизма и незаконной реализации алкоголя несовершеннолетним.

Ранее URA.RU сообщало, что ученик Тазовского интерната пытался совершить суицид. Воспитатель успел предотвратить несчастный случай. Ребенок находится в больнице.

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Прокуратура организовала проверку школы-интерната в Тазовском районе ЯНАО из-за ученика, который пытался покончить с собой. Об этом URA.RU сообщили в силовом ведомстве. «Обозначенные вопросы стоят на контроле органов прокуратуры. При каждом подобном факте проводятся проверки. В данном случае также прокуратурой района организована проверка», — говорится в сообщении. Также в ведомстве добавили, что в начале марта прокуратура проводила встречи с интернатом, главами администраций и предпринимателями по вопросу профилактики алкоголизма и незаконной реализации алкоголя несовершеннолетним. Ранее URA.RU сообщало, что ученик Тазовского интерната пытался совершить суицид. Воспитатель успел предотвратить несчастный случай. Ребенок находится в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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