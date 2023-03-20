Прокуратура ЯНАО проверит интернат, ученик которого пытался покончить с собой

21 марта 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Прокуратура проведет проверку в интернате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура организовала проверку школы-интерната в Тазовском районе ЯНАО из-за ученика, который пытался покончить с собой. Об этом URA.RU сообщили в силовом ведомстве. «Обозначенные вопросы стоят на контроле органов прокуратуры. При каждом подобном факте проводятся проверки. В данном случае также прокуратурой района организована проверка», — говорится в сообщении. Также в ведомстве добавили, что в начале марта прокуратура проводила встречи с интернатом, главами администраций и предпринимателями по вопросу профилактики алкоголизма и незаконной реализации алкоголя несовершеннолетним. Ранее URA.RU сообщало, что ученик Тазовского интерната пытался совершить суицид. Воспитатель успел предотвратить несчастный случай. Ребенок находится в больнице.

Прокуратура организовала проверку школы-интерната в Тазовском районе ЯНАО из-за ученика, который пытался покончить с собой. Об этом URA.RU сообщили в силовом ведомстве. «Обозначенные вопросы стоят на контроле органов прокуратуры. При каждом подобном факте проводятся проверки. В данном случае также прокуратурой района организована проверка», — говорится в сообщении. Также в ведомстве добавили, что в начале марта прокуратура проводила встречи с интернатом, главами администраций и предпринимателями по вопросу профилактики алкоголизма и незаконной реализации алкоголя несовершеннолетним. Ранее URA.RU сообщало, что ученик Тазовского интерната пытался совершить суицид. Воспитатель успел предотвратить несчастный случай. Ребенок находится в больнице.