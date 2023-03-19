В гыданской школе-интернате в Тазовском районе ЯНАО ученик пытался покончить с собой. Об этом URA.RU сообщил источник в образовании округа.
«В Тазовском интернате еще один ребенок пытался совершить суицид», — сообщил агентству источник. Происшествие произошло в селе Гыда.
В департаменте образования агентству сообщили, что ребенка успели спасти. «В Тазовской школе-интернате воспитанник предпринял попытку суицида. Воспитатель вовремя предотвратил несчастный случай. Сейчас ребенок находится в Тазовской ЦРБ, угрозы жизни и здоровью нет. Проводится служебная проверка. С мальчиком работает психиатр, индивидуальное внимание специалистов будет обеспечено ребенку и после выписки из стационара», — сообщили в департаменте.
В прокуратуру ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
Интернат в селе Гыда уже не раз подвергался проверкам из-за суицидов детей и избиений школьников учителями. В 2021 году прокуратура собирала директоров школ на фоне серий ЧП. В октябре 2022 года также в Тазовской школе подросток покончил с собой, а ученик Антипаютинской школы-интерната сбежал из-за травли и так и не был найден.
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